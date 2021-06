Afectan a transportistas cuotas de bloqueos yaquis

CIUDAD OBREGÓN.- Los transportistas de carga pesada del Valle del Yaqui continúan siendo afectados con pérdidas monetarias de hasta 20 mil pesos diarios que los bloqueos yaquis les dejan, lamentó José Efraín Inzunza López.

El presidente de la Central Integradora de Transportes de Carga Pesada en el Sur de Sonora explicó que por cada bloqueo tienen que pagar 50 pesos de ida y 50 de regreso y esto gracias a un acuerdo que llegaron con las autoridades tradicionales Yaquis, pero que no siempre les es respetado y en ocasiones les cobran hasta 150.

Nosotros estamos trabajando ahorita en la cuestión de exportación de trigo y estamos mandando un promedio 100 unidades diariamente y esto nos afecta a nosotros y no sólo en lo monetario, también en el tiempo y la seguridad de nuestros choferes y cargas”, indicó.

Todos los días tienen quejas de los bloqueos, dijo Inzunza López, y el gremio se encuentra cansado de esta situación y sigue insistiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto para una solución definitiva.

“Siempre hemos considerado como hermanos a los yaquis, pero estamos a criterio de ellos, ahorita nos respetan y mañana no, hoy están unos, al rato están otros, lo único que nos resta seguir esperando es que no haya conflictos para que no existan más daños en los vehículos, y en los operadores que se ven forzados a pagar”, subrayó.

Este conflicto que tiene años, agregó, no puede seguir creciendo y afectando a terceros como lo ha venido haciendo y hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado con el transporte de carga local para ver alguna forma de mejorar la situación que pasan.

Para proteger su integridad, subrayó, lo único que les resta es continuar pagando la cuota que les pidan para poder transitar por el tramo Obregón a Guaymas.

A DETALLE

Transportistas del Valle del Yaqui se sienten afectados por cuotas en bloqueos yaquis.