Afecta calor a ocupación hotelera en Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque muchos puntos de Sonora y otros estados permanecen saturados por el turismo, el municipio de Cajeme registra una baja ocupación hotelera este verano por el calor, aseguro la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).



María Luz Castillo Valenzuela indicó que durante este mes no han agendado eventos, lo que también impacta de manera negativa en la ocupación.



Será hasta el mes de agosto cuando los eventos religiosos y deportivos traigan consigo un pequeño repunte, dijo, pero que no será muy grande.



"En septiembre tenemos congresos, de contadores, y desde octubre es cuando nosotros si estamos más nutridos de eventos, octubre, noviembre y diciembre, ahorita ha bajado la ocupación, aunque hemos tenido para sostener nuestros negocios", comentó.



Al menos en un 10% ha bajado la ocupación en este periodo en comparación con el mismo durante el año pasado, señaló, y se espera que cambie la situación.



"Difícilmente en años anteriores hemos logrado que venga la gente por el calor, ese es el pretexto más viable, y no, hay que disfrutar el calor que tenemos aquí, y para eso invitamos a la gente, a que seamos turistas en nuestra ciudad", mencionó.



Pese a esta situación, el año en general ha sido positivo, expuso, pues enero arrancó con una satisfactoria ocupación, gracias al turismo de negocios.



Recomendó que para mejorar la situación económica que se mantiene en la localidad, se promocione en la Ciudad de boca en boca con familiares y amigos, con el fin de que arriben a degustar de la gastronomía y sus paisajes.