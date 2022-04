The Smashing Pumpkins en Casino Del Sol

Casino Del Sol confirmó en su sitio web el concierto de The Smashing Pumpkins, quienes contarán con la banda Bones UK como invitada especial para brindar a su público un espectáculo gótico, psicodélico y progresivo.

Su gira por las principales ciudades de la Unión Americana, México y Canadá arrancará este próximo 29 de abril en Memphis, Tennessee, para concluir el 29 de mayo en Chillicothe, Illinois en el marco del Summer Camp Music Festival.

Incluido en el 'set list' estará, sin duda, "Cyr": su más reciente álbum lanzado el pasado 2020 por medio de Sumerian Records; producido por su líder y vocalista Billy Corgan, el disco compuesto por 20 temas es continuación de "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", que data de 2018.

Los boletos ya están a la venta, consulta la página de internet y redes sociales oficiales del casino para enterarte de todos los detalles y preparar tu 'road trip' hacia esta presentación llena de nostalgia noventera y nuevos sonidos.

Más información: Casinodelsol.com