'Summer camps' en Arizona: lo más 'cool' del verano

Ubicado en la histórica Biblioteca Carnegie, el Children's Museum Tucson (CMT) tiene un área total de 17 mil pies cuadrados, con diez exhibiciones interiores y un hermoso patio al aire libre con mucho espacio para que los niños jueguen, aprendan e imaginen nuevas aventuras.

Del 31 de mayo al 3 de junio llevarán a cabo el campamento "Dino-mite Dinosaurs", en el que los pequeños viajarán a través del tiempo para investigar a estos seres prehistóricos y conocer cómo vivían, qué comían y cómo se desenvolvían en su entorno.

Asimismo, del 6 al 10 de junio ofrecerán "Artistic Impressions", donde los participantes de siete a diez años podrán tener acceso a su propia placa de imprenta para hacer varias piezas originales de arte y liberar así su imaginación.

Para los más chiquitos, de cuatro a seis años, está el campamento "Astounding Astronomers": en él formarán parte de una aventura espacial a lo largo del sistema solar y más allá; será del 13 al 17 de junio.

Del 20 al 24 del mes, los niños de siete a diez años gozarán con lo que ofrece "Outside the Lines", campamento donde la naturaleza y el arte se combinan para que elaboren esculturas mientras conviven y se divierten.

"Amazing Anatomy" está pensado para edades de cuatro a seis año; resulta interesante porque se trata de una semana de alegría y aprendizaje sobre el cuerpo humano, así como diferentes anatomías animales.

Del 5 al 8 de julio, "Brick Builders" - niños de siete a diez años- se enfocará en el pensamiento crítico y la aplicación de diferentes técnicas de construcción en un salón lleno de piezas de lego; éstas y otras opciones les esperan en el museo.

Entre bailarines y arqueólogos

Del 13 de junio al 8 de julio, la Escuela de Ballet de Arizona ofrecerá cursos de verano para niños de cuatro a doce años; es una oportunidad idónea para que aumenten su confianza y amplíen sus conocimientos bajo la guía de instructores altamente calificados.

Lo mejor es que no es necesaria experiencia previa en dicha disciplina; las sesiones duran de dos a cuatro semanas, las clases están programadas por la tarde y temprano en la noche.

Para los que les apasionan la historia y los relatos increíbles pero ciertos, la recomendación es el Museo del Presidio San Agustín, el cual es una recreación del Presidio de Tucson construido en 1775.

Ahí, los visitantes pueden viajar en el tiempo para aprender sobre la vida tal como la habrían experimentado los primeros habitantes de esta región de Arizona; por supuesto, los campamentos no pueden faltar.

"Live History" brinda una serie de actividades prácticas que pueden incluir herrería y hojalatería, tareas de un soldado español, probar alimentos que son nativos del Desierto de Sonora y hacer adobes; es especial para niños de ocho a doce años.

A través del juego de roles, recreación teatral y dramatización ficticia de eventos relevantes, con "Theater/Re-enactment" los niños de nueve a 15 años aprenden historia local, mientras que en "The Cultures of Tucson" descubrirán las culturas que dieron origen a Tucson, a la ciudad.

"Archaeology", para visitantes de 10 a catorce años, muestra cómo trabajan realmente los arqueólogos a través del uso de herramientas prehistóricas, la excavación de un sitio simulado y el análisis de los artefactos que encontrados en el lugar.

Más información:

Childrensmuseumtucson.org

Balletaz.org

Tucsonpresidio.com