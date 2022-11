La Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad de Arizona está dentro de las mejores de la Unión Americana

The Wrap, una compañía especializada en el negocio del entretenimiento, realizó un análisis en el que se enlistan las mejores universidades públicas que ofertan una carrera de actuación o dirección de cine en el vecino país del Norte.

Esta clasificación se ha realizado por siete años consecutivos, y la forma de evaluación califica el número de clases de cada escuela, la diversidad del alumnado, las becas y las oportunidades para establecer contactos, así como la adición de nuevas instalaciones, cuerpo docente y actualización recurrente de sus programas.

También realiza una evaluación de los ex alumnos de cada escuela y las oportunidades laborales que han obtenido desde que terminan sus estudios; en años pasados, algunos alumnos y ex alumnos de la Universidad de Arizona han sobresalido en diferentes proyectos, como Sasha Reist con el documental “Changement”, que se proyectó en LEEDS International Film Festivalm que se celebra en Inglaterra, en la edición del 2022.

La Escuela de Teatro, Cine y Televisión recientemente lanzó un nuevo programa para poder realizar los estudios en línea que permite a alumnos de cualquier parte realizar estudios de licenciatura de manera remota.

Más información: News.arizona.edu