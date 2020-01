Harkins Theater abrirá un cine de lujo en Tucson Mall

El nuevo cine ubicado en las carreteras Oracle y Wetmore, en Tucson Mall, tendrá la pantalla más grande en Arizona, anunció la compañía Harkins el pasado jueves 30 de enero; contará con una lujosa sala con asientos de reclinables de cuero, y un poderoso sonido. Además incluirá un bar el lobby, atracciones de realidad virtual y un amplio menú para degustar.

"Estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de los amantes del cine de Tucson", dijo Mike Bowers, presidente y director ejecutivo de Harkins Theatres. "Como nativo de Tucson, crecí yendo al centro comercial de Tucson y he estado buscando la oportunidad adecuada para traer aquí un cine de última generación durante casi 20 años. Por lo tanto, estoy especialmente emocionado de anunciar finalmente nuestro cine más lujoso a todos nuestros fieles cinéfilos, amigos y familias en The Old Pueblo " exclamó el director.

Más información: Harkins.com