Fiesta de libros en Tucson

La cultura no se detiene y este 2021, "Tucson Festival of Books" se llevará a cabo de forma virtual los próximos 6 y 7 de marzo: sin la primaveral locación del University of Arizona Mall, pero con el mismo entusiasmo de los 'bookaholics' por convivir y enriquecer sus bibliotecas personales.

"Valoramos la seguridad de la comunidad de Tucson y nos entusiasma compartir esta experiencia virtual e inmersiva con todos los fans y amantes de los libros del Tucson Festival of Books.

"Este evento nos permite dar un giro y brindar contenido en línea maravilloso en nuestro entorno actual, viendo hacia el futuro y regresando el festival completo y mejor que nunca al campus de la Universidad de Arizona tan pronto como sea seguro", declaró en comunicado de prensa Melanie Morgan, directora Ejecutiva del festival.

Más información: Tucsonfestivalofbooks.org