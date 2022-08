Diversión de verano: Ataca el calor con sabor

Visit Tucson, organización sin fines de lucro que promueve el turismo de la zona metropolitana de esa ciudad, a través de su página web compartió el plan ideal para que durante tu estadía te diviertas y pases unas tardes refrescantes.

Bebe y saborea

Empieza tu día sorbiendo tu raspado favorito: puede ser con frutas naturales, lechera o una bola de nieve; otra sugerencia son las bebidas con frutos congelados, mezcla entre un 'slushy' y un 'smoothie', con sabores como fresa, piña colada y sandía.

Para terminar el día, la recomendación es visitar alguna de las cervecerías de la región; en ellas encontrarás joyas bien guardadas, como la cerveza Sonoran Jefe: una weizen preparada con trigo blanco de Sonora en colaboración con Don Guerra, de Barrio Bread, quien acaba de ser acreedor a un James Beard Award; un elíxir que sabe a amor por el desierto.

Arte, cultura y más

Las galerías y museos de Tucson y sus alrededores son excelentes alternativas para visitar durante esta temporada, pues la mayoría de sus instalaciones cuentan con aire acondicionado para que los interesados en el arte tengan una sesión de contemplación cómoda y fresca.

Empieza tu viaje artístico por Tucson en DeGrazia Gallery in the Sun, la cual es hogar de seis exhibiciones permanentes y varias más pequeñas que se rotan con frecuencia; la mayor parte de las obras resguardadas son pinturas expresionistas de nativos americanos que cuentan las historias de las misiones de los españoles en esa zona.

Otras opciones que no te puedes perder son Etherton Gallery, que actualmente tiene una exhibición de Jay Dusard llamada "Cowboy with a Camera", así como The Mini Time Machine Museum of Miniatures, con su colección de más de 500 objetos contemporáneos y de la antigüedad que te van a sorprender.

Más información: Visittucson.org