Carreteras históricas: un viaje a través del tiempo

La Carretera 80 fue una de las primeras autopistas de Estados Unidos que pasó por Arizona; es la cuarta ruta histórica reconocida por el estado y en ella podrás hacer un auténtico viaje en el tiempo a lo largo de unos 100 kilómetros, en los que pasarás por cuatro comunidades que te ofrecerán experiencias completamente diferentes.

Iniciamos en Benson, sede de los estudios donde se han filmado diversas películas del Viejo Oeste que podrás visitar en compañía de un guía que cuenta sobre dichas producciones mientras paseas sobre una diligencia; por supuesto, también podrás visitar las Grutas de Kartchner.

Tombstone, "el pueblo demasiado rudo para morir", es auténticamente un sitio detenido en el tiempo: en su calle principal te sentirás como si estuvieras en medio de un duelo de fines del siglo XIX, como el que protagonizó Wyatt Earp.

A su vez, Bisbee es uno de los poblados más sorprendentes -por inesperados- del Suroeste de los Estados Unidos: no es sólo por el arte y su comunidad divertida y dinámica, sino por su mina, su pueblo abandonado Lowell o su hotel Shady Dell, donde las habitaciones son autobuses o casas rodantes.

En ocasiones creemos que en el desierto no ocurre nada, pero luego descubrimos sitios como Douglas, en la frontera con Agua Prieta, Sonora y su hotel Gadsden, que tiene más de 100 años de antigüedad luciendo sus escaleras y columnas de mármol italiano además de su vitral inspirado en Tiffany.

Vinos, lavandas y Montañas Blancas

La autopista 260 serpentea por el centro de Arizona de Este a Oeste, y viceversa: aquí encontrarás tres lugares -al menos- que te van a encantar: Cottonwood, Pine Creek y Springerville-Eagar.

Por su ubicación geográfica y elevación, se trata de un camino fresco en el verano, con temperaturas bastante agradables y vistas espectaculares.

Si bien Cottonwood es una ciudad relativamente joven, vale la pena visitar su Old Town en el que hallarás eclécticas tiendas locales, estupendos restaurantes y salas de cata de los vinos producidos en la región del Verde Valley que, estamos seguros, te sacarán una gran sonrisa; tan es así que se ha declarado a Cottonwood un 'hot spot' culinario.

En tu trayecto al Este, no dejes de pasar por Pine Creek y su granja de lavanda, donde los alces deambulan al anochecer y las aguas del arroyo cercano gorgotean mientras nutren los campos de flores que forman parte de una hacienda de fines del siglo XIX.

Un buen 'road trip' no puede estar completo si no tiene en cuenta los espectaculares paisajes que va pasando: por eso, debes detenerte en el Bosque Nacional Apache-Sitgreaves donde destaca, sin duda, el lago Fool Hollow; un lugar para la renovación espiritual.

Al pasar Show Low, descubrirás que te encuentras circulando por el tercer campo volcánico más grande de los Estados Unidos -un cono detrás de otro-: el Springerville Field.

Llegando a esta ciudad verás un interesante centro cultural, histórico y arqueológico conocido como Springerville Heritage Center, en el que aprenderás sobre las comunidades de la región.

El autor es director de RrPp de Connect Worldwide y representante de la Oficina de Turismo del Estado de Arizona (AOT).

