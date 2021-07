Aún hay belleza

El museo ubicado en la comunidad de Dragoon presentó "Through the Lens of Navajo Photographer Priscilla Tacheney", exposición que estará abierta al público hasta el mes de marzo de 2022, informó en comunicado de prensa.

La autora es muy reconocida en el medio artístico nativoamericano, recorriendo con su lente los lugares más escénicos del Suroeste de Estados Unidos en la búsqueda de captar la belleza de la Madre Tierra y el Padre Cielo.

“Como fotógrafa de la naturaleza, me he vuelto más consciente del deterioro de las áreas naturales de nuestro planeta”, declaró Tacheney; “la expansión comercial y el cambio climático están cambiando el paisaje a un ritmo acelerado. Entonces, se ha vuelto importante para mí capturar y documentar la belleza que existe hoy”.

Más información: Amerind.org