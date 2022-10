Aida Cuevas cerrará los festejos del Mes de la Herencia Hispana en Scottsdale

Un inolvidable y emotivo concierto con motivo de la celebración de una larga carrera como vocalista femenina de uno de los géneros más importantes de México se llevará a cabo este 15 de octubre, Aida Cuevas con el reconocido Mariachi Aztlán y otros invitados especiales harán brillar el escenario del Scottsdale Center for the Performing Arts,

Con una carrera de más de 45 años y 41 álbumes en el mercado, Cuevas se ha convertido en un icono mexicano, es amada por su devoción a la música y el dominio de sus exigentes formas vocales, su trayectoria la ha hecho acreedora de un Grammy y un Latin Grammy, además de múltiples nominaciones a otros premios.

Prepara tu garganta e interpreta junto a la artista sus canciones más preciadas como “El Pastor”, “Te Doy Las Gracias”, “Quizás Mañana” y su más reciente trabajo “Totalmente Juan Gabriel Vol. II, no te lo puedes perder.

Más información: Scottsdaleperformingarts.org