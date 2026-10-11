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“¡Es tiempo de las niñas”!: Lorenia Valles

La coordinadora estatal destacó la responsabilidad de gobiernos, familias y comunidades para proteger sus derechos y ampliar sus oportunidades de desarrollo

“¡Es tiempo de las niñas”!: Lorenia Valles

“Todas las niñas tienen derecho a una vida plena y feliz; a recibir una crianza amorosa, a asistir a la escuela para aprender y construir su futuro; a jugar hasta cansarse; a alimentarse sanamente; a gozar de un techo y de ropa; a ir al médico cuando sea necesario; y a vivir libres de violencia”, señaló Lorenia Valles Sampedro.

En el Día Internacional de la Niña, la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora comentó que esta fecha es importante para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva con el bienestar y la felicidad de las niñas.

“En Sonora y en el País, una de cada 10 personas tiene entre cero y 15 años. Sin embargo, cada niña tiene necesidades específicas según su edad, situación socioeconómica, condición de discapacidad, origen étnico, la región donde viven y su entorno familiar.

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Sonora

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Gobiernos, familias y la comunidad tenemos la responsabilidad de trabajar para que todas las niñas disfruten de sus derechos y acedan a mejores oportunidades para su futuro”, señaló.

Asimismo, Valles Sampedro celebró el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación con los derechos de las niñas.

“La presidenta Claudia Sheinbaum lidera un gobierno que prioriza los derechos de las niñas. Programas como el apoyo para los cuidados de hijas e hijos de madres trabajadoras o la Beca Rita Cetina representan oportunidades para su desarrollo pleno. Con el gobernador Alfonso Durazo, en Sonora también se trabaja mucho en favor de su educación y de su futuro. Gracias a las becas, las niñas y las adolescentes pueden continuar sus estudios”, afirmó.

“Igualmente, la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres facilita que las niñas conozcan sus derechos.

“Y cuando decimos que es tiempo de mujeres, nos referimos también a qué ¡Es tiempo de las niñas y de sus derechos!”, finalizó la coordinadora estatal Lorenia Valles.

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