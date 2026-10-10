Fecanaco Sonora pide incorporar los pagos electrónicos de forma gradual para evitar que las comisiones y los costos afecten a pequeños negocios

Fecanaco Sonora pidió una incorporación gradual de pagos electrónicos para evitar afectaciones económicas a los pequeños negocios. FOTO: ESPECIAL

El organismo solicita apoyos, capacitación y servicios a precios competitivos para proteger la rentabilidad de las mipymes.

HERMOSILLO, Sonora.- La incorporación de pagos electrónicos debe realizarse de forma gradual para evitar afectaciones económicas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), señaló Martín Zalazar Zazueta, presidente en Sonora de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco).

El representante empresarial indicó que los pequeños negocios requerirán apoyos para cubrir costos operativos y superar dificultades tecnológicas, pues el uso de terminales bancarias y las comisiones por transacción pueden disminuir sus márgenes de utilidad.

¿QUÉ DIFICULTADES ENFRENTAN LAS MIPYMES PARA ADOPTAR PAGOS ELECTRÓNICOS?

Ante las medidas orientadas a reducir el uso de efectivo, Zalazar Zazueta consideró necesario evaluar sus posibles consecuencias para los pequeños establecimientos, donde, según señaló, la mayoría carece de infraestructura, recursos económicos y capacitación para adaptarse a este modelo.

En el contexto del impulso a la digitalización de las mipymes en México, el dirigente pidió que la incorporación de estas herramientas contemple la capacidad de cada negocio.

Si bien la digitalización representa una tendencia que ofrece ventajas tanto a consumidores como a comerciantes, su implementación debe contemplar las condiciones reales del sector, especialmente de los establecimientos con menor capacidad financiera”, puntualizó.

TERMINALES Y COMISIONES PUEDEN AFECTAR LAS GANANCIAS

El uso de terminales bancarias y el cobro de comisiones por transacción, dijo, pueden representar gastos adicionales para los comercios, disminuir sus márgenes de utilidad o generar presiones para trasladar esos costos al consumidor final.

Es necesario establecer condiciones que permitan acceder a estos servicios a precios competitivos, sin comprometer la rentabilidad de las empresas. Algunos comercios son atendidos por personas de mayor edad, para quienes el manejo de nuevas herramientas tecnológicas puede representar una dificultad”, subrayó.

¿QUÉ CONDICIONES PIDE FECANACO PARA LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS?

El planteamiento del organismo incluye:

Incorporación gradual de los medios de pago electrónicos.

de los medios de pago electrónicos. Apoyos para evitar que los costos operativos afecten a las mipymes.

Capacitación para el manejo de herramientas tecnológicas.

Acceso a servicios de cobro a precios competitivos.

Zalazar Zazueta consideró que el proceso debe garantizar que los pequeños establecimientos puedan incorporarse a la economía digital sin enfrentar mayores costos ni complicaciones que pongan en riesgo su operación.