Decomisan mil 201 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de un Ford F550 en San Luis Río Colorado

El hallazgo ocurrió en el Puesto Militar “Estación Doctor”; los dos detenidos vestían uniformes de trabajo y fueron puestos a disposición de la autoridad competente

NOGALES.- Oculto en un doble fondo de un vehículo Ford F550, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional encontraron y decomisaron mil 201 kilos de cocaína en el Puesto Militar de San Luis Río Colorado “Estación Doctor”, informó ayer la oficina de comunicación de la 45 Zona Militar ubicada en Nogales.

El doble fondo con cientos de paquetes rectangulares

De acuerdo con el comunicado de los militares difundido esta mañana, al momento de inspeccionar el vehículo Ford F550, que llevaba instalado una especie de caja en la parte trasera, encontraron un doble fondo oculto en el que estaban cientos de paquetes de forma rectangular, envueltos con cinta adhesiva café.

Al inspeccionar el contenido de los paquetes, los militares certificaron que el contenido daba positivo para cocaína, por lo que procedieron a detener al conductor y su acompañante, que llevaban puesto uniformes de trabajo, sin precisar el nombre de la empresa.

La cocaína estaba oculta en un doble fondo de un vehículo Ford F550.

Los dos detenidos y sus características

En el informe no se dio información detallada de los detenidos, sin embargo, se dio a conocer que uno de ellos es de piel morena, de entre 45 y 55 años de edad; y el segundo, de tez blanca y de entre 35 y los 40 años de edad.

Los narcóticos y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes se encargaron de determinar la situación jurídica de los detenidos.

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