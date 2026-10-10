Cómo proteger a perros y gatos durante la temporada de frío con espacios resguardados, cuidados veterinarios y recomendaciones para evitar enfermedades ante el descenso de las temperaturas

Si tu mascota es mayor, pon especial atención a su cuidado, ya que durante el frío son más propensas a sentir dolor en los huesos l Foto: Pixabay

La Asociación Pata de Perro recomienda preparar espacios de resguardo, vigilar el uso de ropa y consultar al veterinario para prevenir enfermedades durante la temporada de bajas temperaturas

Mantener a las mascotas en lugares resguardados y evitar dejar su alimento y agua en el exterior son algunas de las recomendaciones para proteger a los animales de compañía ante el cambio de clima, informó la presidenta de la Asociación Pata de Perro.

Claudia Balcazar indicó que debido a la disminución de las temperaturas que podría presentarse en los próximos meses, los dueños deben tomar en cuenta diversas medidas, entre ellas, proporcionarles un lugar donde puedan resguardarse del frío.

“Deben de tener una parte que deben de cubrirse del sol, del sereno, un techo, una parte que está ventilada pero tampoco ventilada más, sobre todo porque próximamente vamos a tener estos frentes fríos”, dijo.

Otra recomendación que les han hecho los veterinarios, agregó, es retirar el agua durante la noche, debido a que los perros suelen levantarse para hidratarse y esta puede enfriarse por la exposición al sereno, por lo que deben proporcionarle agua nueva y aclimatada en las mañanas.

También mencionó que es importante llevar a las mascotas al veterinario para que reciban una vacuna preventiva contra la tos.

“Si se estila de ponerle ropita que también estén al pendiente de si se moja, quitársela, o si hay algún tipo de rose, estar muy al pendiente”, detalló.

Ante la proximidad de las fiestas navideñas, señaló que los dueños deben evitar darles alimentos que consumen las personas, ya que algunos pueden resultar perjudiciales para su salud.

Aseguró que los perros adultos pueden resentir más las bajas temperaturas debido a problemas relacionados con los huesos, mientras que los gatos suelen ser más friolentos que los caninos.

Recomendó que los medicamentos para las mascotas sean administrados bajo la supervisión de médicos veterinarios especializados.

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