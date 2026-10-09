El gasto en alimento para mascotas crece 61% en México mientras caen los nacimientos y los pañales pierden participación en el presupuesto de los hogares, según datos del INEGI

El alimento para perros y gatos aumentó su participación en el gasto de los hogares mexicanos entre 2018 y 2024. Foto: Pexels

En 2024, México registró 1.6 millones de nacimientos, mientras los hogares destinaron una mayor proporción de su presupuesto a alimentar a sus perros y gatos.

El alimento para perros y gatos ha ganado terreno en el presupuesto de los hogares mexicanos, mientras el país registra menos nacimientos y las personas se casan a mayor edad.

Un análisis basado en las ediciones 2018 y 2024 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que la participación del alimento para mascotas en el gasto familiar aumentó 61% durante ese periodo.

La tendencia coincide con cambios en la composición de las familias. En 2024 se registraron un millón 672 mil 227 nacimientos en México, frente a los 2 millones 353 mil 596 contabilizados en 2015, mientras que la edad promedio al contraer matrimonio también aumentó durante la última década.

El gasto en alimento para mascotas aumenta mientras caen los nacimientos

De acuerdo con el análisis de la ENIGH, el alimento para perros y gatos fue el único producto señalado con un crecimiento sostenido de 61% en su participación dentro del gasto familiar entre 2018 y 2024.

Otros artículos registraron variaciones, pero no mantuvieron la misma tendencia durante el periodo analizado. Entre ellos se encuentran los pañales, cuya participación en el presupuesto de los hogares disminuyó.

El crecimiento del gasto en alimento para mascotas coincide con la reducción de los nacimientos, aunque estos datos no demuestran que una tendencia sea consecuencia directa de la otra.

México registra menos nacimientos y una menor fecundidad

La Estadística de Nacimientos Registrados del INEGI contabilizó un millón 672 mil 227 nacimientos en 2024, frente a los 2 millones 353 mil 596 de 2015.

Además, la tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años se ubicó en 47.7 durante 2024, una disminución de 4.5 puntos respecto al año anterior.

La Ciudad de México presentó una de las cifras más bajas de fecundidad del país, con 0.8 hijas e hijos por mujer, según los datos citados en el análisis.

Estas cifras permiten observar cambios en la dinámica demográfica mexicana, aunque los nacimientos registrados y la fecundidad son indicadores distintos.

Los cambios en el gasto familiar coinciden con una disminución de los nacimientos y una mayor edad al contraer matrimonio en México. Foto: Canva

Las parejas se casan a mayor edad en México

Otro de los cambios identificados en las estadísticas del INEGI es el aumento en la edad promedio al contraer matrimonio.

En una década, este indicador subió 4.1 años entre las mujeres, al pasar de 28.4 a 32.5 años. Entre los hombres, aumentó de 31.3 a 35.4 años.

Durante 2025 se registraron 491 mil 640 matrimonios en México, un incremento de 1% respecto a 2024.

Sin embargo, la tasa nacional de matrimonios se mantuvo en 5.4 por cada mil habitantes de 18 años y más durante 2024 y 2025, por debajo del 6.6 registrado en 2016.

La Ciudad de México reportó la tasa más baja del país, con tres matrimonios por cada mil habitantes, de acuerdo con las cifras incluidas en el análisis.

¿Qué factores influyen en la decisión de tener hijos?

La información citada señala que distintos factores pueden influir en la decisión de tener hijos o posponer la maternidad y la paternidad.

Entre ellos se encuentran el costo de la vivienda, la ampliación de la escolaridad y el acceso a métodos anticonceptivos.

Estos elementos forman parte del contexto en el que se producen los cambios demográficos, aunque las cifras presentadas no permiten atribuir la disminución de los nacimientos a una sola causa.

Los productos para mascotas ganan terreno en el presupuesto familiar

La reducción de la participación de los pañales en el gasto de los hogares coincide con el crecimiento registrado en el alimento para mascotas. El análisis también identifica disminuciones en la participación del jabón de lavandería en barra y el suavizante de telas.

Estos movimientos muestran que la composición del gasto familiar ha cambiado entre 2018 y 2024, aunque no permiten establecer por sí solos qué factores explican cada variación.

El texto de origen también señala que alrededor de 80 millones de mascotas viven en hogares mexicanos. En ese contexto, el crecimiento del gasto en alimento para perros y gatos constituye una de las tendencias destacadas en el análisis, mientras los indicadores de natalidad y matrimonio muestran cambios en la composición demográfica del país.