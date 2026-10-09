Sonora exporta 24 mil cabezas de ganado a Estados Unidos tras reabrir la frontera y los cruces diarios casi se duplican

Los cruces pasaron de 700 a mil 300 diarios desde el 24 de agosto. | Foto: Archivo

La UGRS informó que los cruces pasaron de 700 a mil 300 diarios desde el 24 de agosto; los precios del mercado internacional rozan los 4 dólares por libra.

Desde la reapertura de la frontera con Estados Unidos, los ganaderos de Sonora han exportado más de 24 mil cabezas de ganado en pie por la cuarentenaria, reveló el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

El presidente de la UGRS, informó que desde el 24 de agosto que Estados Unidos reanudó las exportaciones de ganado en pie de productores sonorenses, han avanzado con los cruces de los animales que se consideraron dentro del rezago.

Destacó que en la primera semana arrancaron con un promedio de 700 cruces por día y en la actualidad son alrededor de mil 300 diarios, es decir, casi el doble y los precios del mercado internacional son récords, al llegar casi a los 4 dólares por libra.

El cierre de la frontera

La suspensión temporal de las importaciones de ganado mexicano a Estados Unidos fue impuesta por el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) con el objetivo de frenar la expansión del gusano barrenador, una plaga que posteriormente también afectó al ganado de ese país.

La frontera permaneció cerrada por más de 12 meses, periodo en el que la falta de animales procedentes de México también generó afectaciones para el sector ganadero estadounidense.

La reapertura fue posible tras el avance de las medidas de control, entre ellas la liberación de moscas estériles, estrategia destinada a frenar la reproducción de la plaga y contener su propagación.

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