La sequía en Sonora deja huella en la producción de trigo de México, mientras también disminuyen las cosechas de maíz y sorgo

La producción de trigo en México disminuyó entre los registros de 2022 y 2025. FOTO: BANCO DIGITAL GH

La comparación entre el Censo Agropecuario 2022 y la ENA 2025 muestra menos toneladas de granos y una reducción en los terrenos sembrados.

MÉXICO.- La sequía repercutió en la producción de granos en México, con una caída en las cosechas de trigo, maíz blanco y sorgo. El trigo registró uno de los mayores retrocesos: pasó de 3 millones 123 mil 284 toneladas en 2022 a un millón 673 mil 132 toneladas en 2025, una disminución de aproximadamente 46.4%.

El impacto también se reflejó en las decisiones de siembra. La superficie destinada al trigo se redujo de 556 mil 233 a 300 mil 867 hectáreas, según el reporte de resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 del Inegi, que compara sus cifras con el Censo Agropecuario 2022.

SEQUÍA EN SONORA Y CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO

Susana Pérez, titular de la Unidad de Estadísticas Económicas del Inegi, relacionó la disminución del trigo con los efectos de la sequía de 2024, principalmente en Sonora.

Unas 3 millones 123 mil 284 toneladas y ahora un millón 673 mil 132 toneladas. Es una caída muy importante y está asociada sobre todo a la sequía de 2024, principalmente en uno de los estados que tienen la mayor producción, en Sonora”.

La diferencia entre ambos registros equivale a un millón 450 mil 152 toneladas menos de trigo. Se trata de una comparación entre 2022 y 2025, no de una caída ocurrida en un solo año.

En Sonora, los efectos de la falta de agua también tienen antecedentes en las comunidades agrícolas. En mayo de 2025, pobladores cercanos a la presa Punta de Agua describieron cómo la sequía había limitado la siembra de sandía, garbanzo y trigo, además de afectar la disponibilidad de pasto para el ganado.

MAÍZ BLANCO Y SORGO TAMBIÉN REGISTRAN MENORES COSECHAS

El retroceso no se limitó al trigo. La información presentada también reporta una menor producción de otros granos:

Maíz blanco: pasó de 21.9 millones de toneladas en 2022 a 20.4 millones en 2025.

pasó de 21.9 millones de toneladas en 2022 a 20.4 millones en 2025. Sorgo: disminuyó de alrededor de 4.4 millones de toneladas a 3.8 millones.

disminuyó de alrededor de 4.4 millones de toneladas a 3.8 millones. Trigo: bajó de aproximadamente 3.1 millones de toneladas a 1.7 millones.

Estos volúmenes muestran una reducción en la producción de los tres cultivos, aunque con diferencias en la magnitud del descenso.

AGRICULTURA A CIELO ABIERTO Y PROTEGIDA, UNA DISTINCIÓN NECESARIA

Además de las menores cosechas, la información base señala cambios en los esquemas de producción, con una mayor apuesta por la agricultura protegida y una reducción de los cultivos a cielo abierto.

Esta distinción es necesaria para interpretar los resultados. Según el Inegi, la ENA 2025 no presenta datos de producción de agricultura protegida; por ello, una disminución en las cifras de cultivos a cielo abierto no permite, por sí sola, determinar cuánto cambió su producción total al sumar ambas modalidades.

La agricultura protegida puede realizarse en invernaderos, mallas sombra y túneles, entre otras instalaciones, de acuerdo con los resultados adicionales del Censo Agropecuario 2022 del Inegi.

QUÉ SIGNIFICAN ESTOS DATOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

La comparación permite identificar menores volúmenes de granos y menos superficie sembrada de trigo. También muestra por qué es necesario distinguir entre los efectos de la sequía y los cambios en las modalidades de cultivo.

Las cifras citadas no establecen cuánto podrían cambiar los precios al consumidor ni permiten afirmar que habrá desabasto. Su alcance es describir la producción agrícola reportada y los cambios frente al registro de 2022.