Suma Sonora con todo liderazgos regionales en Sahuaripa

Los liderazgos se sumarán para coordinar los trabajos de Sonora con Todo en sus municipios como regidores independientes.

SONORA. — Sonora con Todo suma nuevos liderazgos en la Sierra luego de la gira realizada en Sahuaripa con Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, quienes se adhieren a este proyecto de transformar el Estado con soluciones concretas e innovadoras, informó Pascual Soto, líder estatal de la organización.

Se trata de cuadros que hasta hace poco encabezaban estructuras de Movimiento Ciudadano en La Colorada, Villa Pesqueira y Yécora, quienes anunciaron su adhesión junto con sus equipos de trabajo.

Los nuevos integrantes son Romeo Porchas Serecer, de La Colorada, ex coordinador municipal de MC y actual regidor, renunció el 11 de septiembre con su comité de 10 personas; Héctor Guillermo Ybarra Ozuna, de Villa Pesqueira, ex coordinador de MC y regidor actual, también renunció el 11 de septiembre con 10 integrantes.

También Zaida Daniela Melendres Murrieta, de Yécora, ex coordinadora municipal de MC, quien renunció el 7 de agosto junto con nueve integrantes de su comité. Los tres coincidieron en que su salida de MC se originó por la integración del grupo padrecista a ese partido en Sonora.

Los liderazgos se sumarán para coordinar los trabajos de Sonora con Todo en sus municipios como regidores independientes y ciudadanos comprometidos.

“Sonora con Todo es un proyecto abierto, donde caben todas y todos los que quieren trabajar por su comunidad”, expresó Pascual Soto, al refrendar el compromiso de construir un proyecto incluyente y cercano a las regiones tras el encuentro ciudadano en Sahuaripa.