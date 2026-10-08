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Suma Sonora con todo liderazgos regionales en Sahuaripa

Los liderazgos se sumarán para coordinar los trabajos de Sonora con Todo en sus municipios como regidores independientes.

Suma Sonora con todo liderazgos regionales en Sahuaripa

SONORA. — Sonora con Todo suma nuevos liderazgos en la Sierra luego de la gira realizada en Sahuaripa con Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, quienes se adhieren a este proyecto de transformar el Estado con soluciones concretas e innovadoras, informó Pascual Soto, líder estatal de la organización.

Se trata de cuadros que hasta hace poco encabezaban estructuras de Movimiento Ciudadano en La Colorada, Villa Pesqueira y Yécora, quienes anunciaron su adhesión junto con sus equipos de trabajo.

Los nuevos integrantes son Romeo Porchas Serecer, de La Colorada, ex coordinador municipal de MC y actual regidor, renunció el 11 de septiembre con su comité de 10 personas; Héctor Guillermo Ybarra Ozuna, de Villa Pesqueira, ex coordinador de MC y regidor actual, también renunció el 11 de septiembre con 10 integrantes.

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También Zaida Daniela Melendres Murrieta, de Yécora, ex coordinadora municipal de MC, quien renunció el 7 de agosto junto con nueve integrantes de su comité. Los tres coincidieron en que su salida de MC se originó por la integración del grupo padrecista a ese partido en Sonora.

Los liderazgos se sumarán para coordinar los trabajos de Sonora con Todo en sus municipios como regidores independientes y ciudadanos comprometidos.

“Sonora con Todo es un proyecto abierto, donde caben todas y todos los que quieren trabajar por su comunidad”, expresó Pascual Soto, al refrendar el compromiso de construir un proyecto incluyente y cercano a las regiones tras el encuentro ciudadano en Sahuaripa.

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