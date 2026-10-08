Sonora propone que adolescentes sean juzgados como adultos en casos de delitos graves y plantea reformar la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes

Salas Chávez señaló que la propuesta busca una regulación diferente para determinados casos, sin incorporar a todos los menores al sistema penal para adultos. FOTO: BANCO DIGITAL GH

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó que el planteamiento se presentó ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

HERMOSILLO, Sonora.— Una propuesta para reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y permitir un tratamiento distinto en determinados casos de delitos graves impulsa la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), informó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El planteamiento busca explorar que algunos adolescentes puedan ser judicializados como adultos o que se establezcan agravantes. El funcionario aclaró que no propone incorporar a todos los menores al sistema penal para adultos, sino revisar casos específicos relacionados con conductas que afecten gravemente la seguridad.

QUÉ PROPONE SONORA PARA LOS ADOLESCENTES QUE COMETAN DELITOS GRAVES

Salas Chávez explicó que el Gobierno del Estado presentó el planteamiento ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se revisa el capítulo relacionado con menores.

La propuesta busca ampliar los marcos de actuación frente a determinadas conductas delictivas y explorar otras posibilidades dentro del derecho penal.

No se trata de criminalizar a los jóvenes, pero sí revisar el estatus, ya sea para que se amplíen los marcos de actuación en contra de estas conductas delictivas o bien explorar otras posibilidades que el derecho penal establece como la imputabilidad casuística”, explicó.

EN QUÉ CASOS BUSCAN UNA REGULACIÓN PENAL DIFERENTE

El fiscal señaló que deben analizarse casos específicos de menores relacionados con delitos cometidos con “brutal ferocidad” y que afecten gravemente la seguridad.

Que sean revisados sus casos y que sean judicializados como adultos con ventajas, con probablemente beneficios, pero sí con una regulación diferente a la que hoy existe”, expuso.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, las posibilidades planteadas son:

Revisar de manera individual determinados casos de delitos graves .

. Explorar su judicialización como adultos.

Establecer agravantes o una regulación distinta a la actual.

En la información proporcionada no se precisan nuevos años de sanción, un catálogo de delitos ni edades específicas para aplicar el tratamiento propuesto.

CÓMO FUNCIONA ACTUALMENTE LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada por la Cámara de Diputados, el sistema especializado se aplica a quienes tenían entre 12 años cumplidos y menos de 18 años cuando ocurrió el hecho atribuido.

La legislación establece diferencias por edad:

Menores de 12 años: Están exentos de responsabilidad penal.

Están exentos de responsabilidad penal. De 12 a menos de 14 años: No pueden recibir medidas de sanción privativas de libertad.

No pueden recibir medidas de sanción privativas de libertad. De 14 a menos de 18 años: Pueden recibir medidas privativas de libertad bajo los supuestos y límites de la ley.

La edad al momento de los hechos determina el sistema aplicable. Cumplir 18 años después no permite trasladar el caso al sistema penal para adultos.

En Sonora, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia ya había explicado que las sanciones para adolescentes se determinan conforme al grupo de edad al que pertenecen.

POR QUÉ LA FISCALÍA BUSCA REVISAR EL MARCO LEGAL

Salas Chávez señaló que el fenómeno criminológico ha cambiado por diferentes razones, por lo que consideró necesario adaptar el marco legal correspondiente.

El titular de la FGJE lamentó que menores se incorporen a actividades delictivas y advirtió que esta situación no es exclusiva de Sonora.

Los menores de edad están siendo incorporados a las filas de la actividad delictiva. Bien por asociación, bien por aspiración o bien por reclutamiento”, dijo.

Como antecedente, la FGR informó que durante 2025 detuvo en Sonora a 61 menores presuntamente involucrados con personas del crimen organizado. En ese caso, el planteamiento fue aumentar las sanciones contra los adultos que los obligan a delinquir.

QUÉ SE CONOCE SOBRE EL AVANCE DE LA PROPUESTA

El avance referido por Salas Chávez es la presentación del planteamiento ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. La información proporcionada no reporta una reforma aprobada ni una fecha para que entre en vigor.

El fiscal también señaló que la FGJE cuenta actualmente con capacidad para actuar y llevar ante los tribunales a adolescentes involucrados en actividades delictivas.