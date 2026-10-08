Morena abre registro para elegir coordinadores municipales de la Defensa de la Transformación; aspirantes podrán inscribirse hasta el 18 de octubre

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena publicó la convocatoria para seleccionar a las personas que ocuparán las Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 30 entidades de México, como parte de su estrategia de organización territorial.

De acuerdo con el comunicado 133/2026, fechado el 8 de octubre en la Ciudad de México, el registro de aspirantes estará abierto del 8 al 18 de octubre de 2026 y se realizará exclusivamente por internet.

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma oficial del partido para completar su inscripción: https://morena.si/coordinaciones-municipales/

¿En qué estados se elegirán las coordinaciones de Morena?

La convocatoria contempla la selección de coordinadores municipales en las siguientes entidades:

Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur.

Campeche, Chiapas, Chihuahua y Ciudad de México.

Coahuila, Colima, Guanajuato y Guerrero.

Hidalgo, Jalisco y Estado de México.

Michoacán, Morelos, Nayarit y Nuevo León.

Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

y Tabasco. Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

El proceso busca establecer las bases, etapas y reglas para definir a quienes asumirán estas responsabilidades dentro de la estructura del partido.

¿Cuál será la función de los coordinadores municipales?

Según el documento, las personas seleccionadas tendrán la tarea de fortalecer la organización territorial de Morena, impulsar la integración y consolidación de las coordinaciones en los municipios y contribuir al cumplimiento de los objetivos políticos y organizativos del movimiento.

Estas actividades deberán desarrollarse conforme a las estrategias y directrices establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos partidistas correspondientes.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Morena señaló que las personas interesadas deberán distinguirse por su compromiso con las causas de la ciudadanía, su trabajo en favor de la transformación y su disposición para servir al movimiento.

También destacó que el desempeño de estas responsabilidades deberá apegarse a los principios de honestidad y sencillez, así como a las directrices establecidas en la convocatoria.

El partido sostuvo que su objetivo es continuar con la organización de sus estructuras municipales y profundizar la transformación, con la participación de su militancia y el respaldo a su proyecto de nación.

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