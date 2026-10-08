Morena celebra 15 años con homenaje a López Obrador y Sheinbaum y llama a mantener la unidad interna ante las disputas por candidaturas rumbo a 2027

Claudia Sheinbaum no invitará a AMLO a su primer informe por respeto a su retiro de la vida pública

La celebración ocurrió mientras el partido se encuentra inmerso en la preparación de los comicios de 2027, cuando estarán en disputa 17 gubernaturas, además de diputaciones y ayuntamientos.

Morena conmemoró sus 15 años de existencia con un acto en el Auditorio Nacional marcado por la nostalgia de sus orígenes, el reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y llamados reiterados a mantener la unidad interna, en un momento de tensiones por la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.

El escenario elegido tuvo un significado especial para el partido: el 2 de octubre de 2011, en ese mismo Auditorio Nacional, López Obrador encabezó la asamblea constitutiva de Movimiento de Regeneración Nacional como asociación civil, antes de que Morena se convirtiera formalmente en partido político.

Quince años después, miles de simpatizantes volvieron a llenar el recinto, donde se escucharon consignas como “¡Es un honor estar con Obrador!” y “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, en alusión al fundador del movimiento y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué Morena llamó a evitar la pelea por cargos?

La celebración ocurrió mientras el partido se encuentra inmerso en la preparación de los comicios de 2027, cuando estarán en disputa 17 gubernaturas, además de diputaciones y ayuntamientos.

Por ello, los discursos de los principales dirigentes estuvieron atravesados por un mensaje común: la militancia debe anteponer el proyecto político a las aspiraciones personales y evitar que las disputas por candidaturas provoquen rupturas internas.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, sostuvo que quienes representan al partido deben entender que no solamente ocupan una posición política, sino que representan una causa.

“Quien representa a Morena representa una causa. Y nuestra conducta debe estar a la altura de esa responsabilidad”.

Durazo también advirtió que Morena es actualmente la fuerza política con mayor escrutinio público y que sus errores son amplificados por sus adversarios.

Por ello, llamó a que la actuación de sus integrantes esté sustentada en “congruencia, honestidad, humildad y madurez política”.

Durazo advierte sobre divisiones internas

El gobernador sonorense también puso el foco en las disputas por posiciones de poder.

“Una pelea por el mismo cargo o una división interna es el error que nuestros adversarios están aplaudiendo en silencio”.

En ese contexto, se pronunció por conservar la alianza con los partidos que han acompañado a Morena y sostuvo que existe una obligación política de mantenerla.

“Estamos moral y políticamente obligados a continuar juntos”.

El mensaje llegó después de semanas de diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) por la definición de los coordinadores estatales rumbo a 2027 y las condiciones para una eventual coalición.

“Ningún morenista puede ir por la vida con redobles de triunfador”

El mensaje también estuvo dirigido a quienes fueron designados como coordinadores estatales de Morena, perfiles que el partido perfila como protagonistas de los procesos electorales de 2027.

Ante ellos, Durazo pidió evitar el triunfalismo:

“Ningún morenista puede ir por la vida con redobles de triunfador”.

La frase se produjo en un escenario donde las definiciones internas ya generaron inconformidades entre aspirantes que no resultaron favorecidos por las encuestas o los acuerdos partidistas.

Cuitláhuac García pide no repetir errores del pasado

Otro de los oradores fue Cuitláhuac García, quien se convirtió en el primer gobernador que llegó a ese cargo postulado por Morena.

Su intervención siguió una línea similar: llamó a preservar la unidad y pidió a los militantes no convertir las diferencias por candidaturas en enfrentamientos internos.

García advirtió sobre los riesgos del sectarismo y recordó que ese tipo de prácticas no funcionaron en etapas anteriores del movimiento.

El mensaje coincidió con el de Durazo en un punto: la disputa por cargos no debe convertirse en el centro de la vida interna del partido.

Aunque aseguró que permanece alejado de la vida pública desde que dejó la Presidencia, AMLO señaló que volvería a salir a las calles y retomaría actividad política si el país enfrentara una amenaza grave contra la democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum o la soberanía nacional. Foto: Especial

El recuerdo de López Obrador dominó la celebración

La conmemoración estuvo construida alrededor de la historia del movimiento y de quienes participaron en sus primeros años.

En las pantallas del Auditorio Nacional aparecieron imágenes de fundadores, intelectuales, escritores, científicos, académicos, empresarios, periodistas, artistas, dirigentes sociales y ciudadanos que participaron en las primeras etapas de Morena.

También se proyectó un homenaje a 49 personas que fallecieron durante los años de construcción del movimiento.

El video terminó con una frase:

“Porque fueron, somos; porque somos, serán”.

Entre los asistentes estuvieron algunos de los fundadores y personajes vinculados con las primeras etapas de Morena, entre ellos Bernardo Bátiz y Enrique Semo.

La ausencia física de López Obrador fue suplida con videos que repasaron episodios de la historia del movimiento y momentos de sus campañas y concentraciones multitudinarias.

Andrés Manuel López Beltrán acapara reflectores

Uno de los personajes que concentró atención durante el acto fue Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y quien hasta hace poco se desempeñó como secretario de Organización de Morena.

López Beltrán se encontraba sentado en la quinta fila y, durante el evento, aceptó tomarse fotografías con simpatizantes.

Su presencia cobró relevancia debido a que el partido se encuentra entrando en una etapa de definiciones políticas rumbo a 2027 y 2030.

El acto incluyó también referencias musicales a la tradición política del movimiento. Entre ellas estuvo “El necio”, de Silvio Rodríguez, canción que antecedió a discursos en los que se insistió en conceptos como la lealtad, la dignidad y la permanencia en los ideales que dieron origen a Morena.

15 gobernadores acudieron al festejo

El Auditorio Nacional reunió a dirigentes partidistas, legisladores, fundadores, militantes y funcionarios.

Quince gobernadores acudieron al acto, mientras que entre las ausencias estuvieron las gobernadoras del Estado de México, Sinaloa y Veracruz.

También estuvieron presentes los 17 perfiles designados como coordinadores estatales de Morena rumbo a 2027.

La presencia de estos aspirantes convirtió el aniversario en un acto que, además de conmemorativo, tuvo un evidente componente de organización política frente a los próximos procesos electorales.

Algunos de quienes participaron en las contiendas internas y no resultaron seleccionados no acudieron al encuentro, en contraste con la presencia de los perfiles ganadores.

Ariadna Montiel reivindica el legado del movimiento

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, fue la encargada de cerrar el acto.

En su mensaje recuperó la historia del movimiento y destacó el papel de López Obrador como “el guía”, al tiempo que reconoció a Sheinbaum como la dirigente que actualmente encabeza la siguiente etapa de la llamada Cuarta Transformación.

Montiel definió esta etapa como el “segundo piso” de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo, de acuerdo con su discurso, consiste en “cuidar lo conquistado”.

La dirigente también reivindicó la continuidad del proyecto político iniciado por López Obrador y llevado posteriormente a la Presidencia por Sheinbaum.

Morena llega a sus 15 años frente al reto de mantener la cohesión

La celebración del aniversario combinó dos momentos del partido: la evocación de un movimiento que comenzó como asociación civil y la realidad de una fuerza política que actualmente gobierna el país y buena parte de los estados.

El contraste fue visible durante el acto. Mientras los videos recuperaban imágenes de quienes participaron en las primeras movilizaciones y campañas, en las primeras filas se encontraban los actuales dirigentes y los perfiles que competirán por espacios de poder en los próximos procesos electorales.

Por eso, el llamado a la unidad se convirtió en uno de los mensajes centrales de la jornada.

A 15 años de su nacimiento, Morena enfrenta ahora una etapa distinta: administrar el poder, definir candidaturas y mantener cohesionadas a sus distintas corrientes y alianzas, particularmente ante las elecciones de 2027 y la sucesión presidencial de 2030.

La celebración concluyó con una presentación de Eugenia León, mientras algunos asistentes mantenían la expectativa de una aparición sorpresa de Sheinbaum o López Obrador, que finalmente no ocurrió.