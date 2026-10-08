Célida López publica mensaje tras asumir la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Hermosillo y expresa su respaldo a Lorenia Valles

La publicación agradece el respaldo de la ciudadanía y reconoce a Claudia Sheinbaum, Alfonso Durazo y dirigentes de Morena, además de reiterar su compromiso de combatir la pobreza y la desigualdad en Sonora.

HERMOSILLO. — Célida López Cárdenas anunció en redes sociales que asumió la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Hermosillo, donde expresó su compromiso con el movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y manifestó su respaldo a Lorenia Valles, coordinadora estatal.

En su publicación, López agradeció a Morena por la responsabilidad asignada y al pueblo de Hermosillo por la confianza, el apoyo y las muestras de cariño que recibió durante el proceso.

La funcionaria señaló que acepta esta encomienda con humildad y con el compromiso de trabajar por la población, combatir la pobreza y la desigualdad, y servir con honestidad a quienes más lo necesitan.

También reconoció a Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández por la conducción del proceso, además de agradecer al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por su amistad y el acompañamiento brindado a lo largo de su trayectoria.

Célida López expresa respaldo a Lorenia Valles

En el mensaje, Célida López aseguró que apoyará a Lorenia Valles desde su nueva responsabilidad y afirmó que trabajarán juntas para impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora.

Asimismo, consideró que la capital sonorense tiene la oportunidad de retomar el rumbo de la transformación mediante la unidad y el compromiso con sus habitantes.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a continuar trabajando en conjunto por Hermosillo y cerró su publicación con una expresión de respaldo al movimiento: “¡Que viva la Cuarta Transformación!”.

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