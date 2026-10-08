Célida López es elegida por Morena como su Coordinadora de la Defensa en Hermosillo

Célida López recibe su costancia como Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Hermosillo al lado de Ariadna Montiel, coordinadora nacional de Morena, y Citlalli Hernández.

La morenista tiene experiencia como diputada, secretaria de Turismo y ex alcaldesa.

SONORA. — El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena designaron a Célida López Cárdenas como la nueva Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el comunicado oficial 134/2026 difundido por la dirigencia del partido, el nombramiento busca consolidar la estructura territorial del movimiento en la capital sonorense y fortalecer los trabajos organizativos en favor del proyecto que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La decisión fue aprobada por el CEN de Morena, presidido por Ariadna Montiel Reyes, e informado de manera conjunta con la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por Citlalli Hernández Mora.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Foto: Archivo

La dirigencia nacional hizo un llamado explícito a la militancia y a los simpatizantes locales para trabajar en unidad y priorizar el proyecto colectivo sobre objetivos particulares.

Objetivos de la coordinación y llamado a la unidad en Hermosillo

La incorporación de Célida López Cárdenas a esta responsabilidad municipal se enfoca en la articulación del movimiento y la presencia territorial en la capital del estado:

Organización en el territorio: La coordinación se encargará de estructurar el trabajo en las colonias y comunidades, sumando voluntades entre la militancia y los simpatizantes.

La coordinación se encargará de estructurar el trabajo en las colonias y comunidades, sumando voluntades entre la militancia y los simpatizantes. Defensa del proyecto político: La función central contempla impulsar la participación ciudadana activa en favor de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación.

La función central contempla impulsar la participación ciudadana activa en favor de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación. Mensaje de cohesión interna: En el comunicado, el partido enfatizó que “la unidad se construye sumando, no dividiendo” , por lo que convocó a todas las corrientes de opinión en Hermosillo a colaborar en conjunto.

En el comunicado, el partido enfatizó que , por lo que convocó a todas las corrientes de opinión en Hermosillo a colaborar en conjunto. Prioridad al interés público: La dirigencia instó a los liderazgos locales a anteponer las necesidades de la población ante cualquier aspiración de carácter personal.

Morena informó por medio de un comunicado la designación de Célida López como la Coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación.

Perfil académico y trayectoria pública de Célida López Cárdenas

El comunicado institucional destaca la preparación profesional y el recorrido de López Cárdenas dentro de la función pública estatal y municipal:

Formación académica: Es licenciada en Derecho , cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y realizó estudios de alta dirección de empresas en el IPADE .

Es licenciada en , cuenta con una maestría en y realizó estudios de alta dirección de empresas en el . Gestión municipal: Se desempeñó anteriormente como presidenta municipal de Hermosillo , por lo que cuenta con experiencia directa en la administración de la capital sonorense.

Se desempeñó anteriormente como , por lo que cuenta con experiencia directa en la administración de la capital sonorense. Representación legislativa: Ocupó un espacio en el Congreso del Estado de Sonora como diputada local .

Ocupó un espacio en el Congreso del Estado de Sonora como . Cargos en el Gobierno de Sonora: Dentro del servicio público estatal ha fungido como secretaria de Turismo, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal y, recientemente, como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

Célida López Cárdenas durante recorridos puerta por puerta en diversas colonias de San Luis Río Colorado.

Preguntas clave sobre la designación en Hermosillo