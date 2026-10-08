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Álamos tendrá dos festivales consecutivos en otoño: conoce las fechas del Festival “Álamos Pueblo Mágico” y el Festival de la Calaca

El Pueblo Mágico celebrará cuatro días de arte, música, cultura y tradición, con actividades programadas del 30 de octubre al 2 de noviembre

Álamos tendrá dos festivales consecutivos en otoño: conoce las fechas del Festival “Álamos Pueblo Mágico” y el Festival de la Calaca

Álamos, Sonora, tendrá cuatro días de actividades culturales y artísticas durante el otoño con la realización de dos festivales consecutivos: el Festival Álamos Pueblo Mágico, programado para el 30 y 31 de octubre, y el Festival de la Calaca, que se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre.

Aunque ambas celebraciones se realizarán en fechas consecutivas, cada una tendrá su propia programación y se desarrollará como un evento independiente. En conjunto, ofrecerán cuatro días de actividades para habitantes y visitantes de este Pueblo Mágico.

¿Cuándo serán los festivales de Álamos?

Las celebraciones se distribuirán de la siguiente manera:

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  • Festival Álamos Pueblo Mágico: viernes 30 y sábado 31 de octubre.
  • Festival de la Calaca: domingo 1 y lunes 2 de noviembre.

La cercanía entre las fechas permitirá a quienes visiten Álamos disfrutar de ambas celebraciones durante un mismo viaje, con propuestas relacionadas con el arte, la música, la cultura y las tradiciones.

¿Qué actividades habrá en los festivales?

De acuerdo con el anuncio, ambos eventos contemplan expresiones artísticas, música, tradición y actividades dirigidas a toda la familia.

La programación específica de cada festival todavía está pendiente de darse a conocer. Se espera que próximamente se publiquen los detalles de las actividades preparadas para las cuatro jornadas.

Con estas celebraciones, Álamos busca ofrecer a sus habitantes y visitantes distintas opciones para disfrutar de la temporada otoñal, conocer sus tradiciones y participar en su oferta cultural.

Los dos festivales se realizarán del 30 de octubre al 2 de noviembre, por lo que quienes planeen visitar el municipio podrán considerar las fechas para organizar su recorrido y estar pendientes de los próximos anuncios.

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