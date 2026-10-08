Álamos tendrá dos festivales consecutivos en otoño: conoce las fechas del Festival “Álamos Pueblo Mágico” y el Festival de la Calaca
El Pueblo Mágico celebrará cuatro días de arte, música, cultura y tradición, con actividades programadas del 30 de octubre al 2 de noviembre
Álamos, Sonora, tendrá cuatro días de actividades culturales y artísticas durante el otoño con la realización de dos festivales consecutivos: el Festival Álamos Pueblo Mágico, programado para el 30 y 31 de octubre, y el Festival de la Calaca, que se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre.
Aunque ambas celebraciones se realizarán en fechas consecutivas, cada una tendrá su propia programación y se desarrollará como un evento independiente. En conjunto, ofrecerán cuatro días de actividades para habitantes y visitantes de este Pueblo Mágico.
¿Cuándo serán los festivales de Álamos?
Las celebraciones se distribuirán de la siguiente manera:
- Festival Álamos Pueblo Mágico: viernes 30 y sábado 31 de octubre.
- Festival de la Calaca: domingo 1 y lunes 2 de noviembre.
La cercanía entre las fechas permitirá a quienes visiten Álamos disfrutar de ambas celebraciones durante un mismo viaje, con propuestas relacionadas con el arte, la música, la cultura y las tradiciones.
¿Qué actividades habrá en los festivales?
De acuerdo con el anuncio, ambos eventos contemplan expresiones artísticas, música, tradición y actividades dirigidas a toda la familia.
La programación específica de cada festival todavía está pendiente de darse a conocer. Se espera que próximamente se publiquen los detalles de las actividades preparadas para las cuatro jornadas.
Con estas celebraciones, Álamos busca ofrecer a sus habitantes y visitantes distintas opciones para disfrutar de la temporada otoñal, conocer sus tradiciones y participar en su oferta cultural.
Los dos festivales se realizarán del 30 de octubre al 2 de noviembre, por lo que quienes planeen visitar el municipio podrán considerar las fechas para organizar su recorrido y estar pendientes de los próximos anuncios.
Te puede interesar: Álamos se prepara para recibir el FAOT 2027 del 22 al 30 de enero
Te recomendamos
Álamos cancela todos sus eventos públicos durante tres días ante el avance del huracán Polo y los posibles efectos que dejará en Sonora entre el lunes y el miércoles
Continúa con reparaciones en Álamos tras los daños que dejó la tormenta Polo
Indignación en Álamos, Sonora: circula video donde arrastran cruelmente a un perro y la comunidad exige actuar contra el maltrato animal
Video permite ubicar a acusado de maltrato animal en Álamos