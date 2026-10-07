Tormenta tropical Rachel se acerca a Baja California y aunque no impactará directamente a Sonora, podría traer lluvias este fin de semana

La tormenta tropical “Rachel” mantiene una trayectoria proyectada hacia la península de Baja California. | Crédito: Coordinación Estatal de Protección Civil

Protección Civil mantiene monitoreo permanente ante posibles cambios en la trayectoria del sistema.

La tormenta tropical “Rachel” mantiene una trayectoria proyectada hacia la península de Baja California para el próximo fin de semana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora.

Aunque por ahora no se observa un escenario de impacto directo sobre territorio sonorense, la circulación del sistema favorecerá un aporte importante de humedad hacia el estado, principalmente en la zona noroeste, lo que aumentará el potencial de lluvias.

¿Dónde está “Rachel” y hacia dónde va?

“Rachel” es un sistema tropical que avanza con una trayectoria proyectada hacia la península de Baja California. Según el monitoreo permanente de Protección Civil, se espera que el sistema se aproxime a esa región durante el próximo fin de semana.

Un dato importante: se prevé que “Rachel” avance hacia una zona con aguas oceánicas más frías y condiciones atmosféricas menos favorables para su organización.

Eso significa que el sistema podría debilitarse poco a poco durante su desplazamiento. Bajo el escenario actual, al acercarse a Baja California, “Rachel” podría encontrarse como depresión tropical o incluso con una intensidad menor.

¿Va a impactar Sonora directamente?

Por el momento, no. La Coordinación Estatal de Protección Civil indica que no se observa un escenario de impacto directo sobre el territorio de Sonora.

Sin embargo, eso no significa que el estado quedará completamente al margen. La circulación del sistema, es decir, el giro de vientos y nubes que lo rodea, traerá un aporte importante de humedad hacia Sonora, sobre todo hacia el noroeste del estado.

Ese factor es el que eleva el potencial de precipitaciones.

¿Cuándo podrían presentarse las lluvias y de cuánto serían?

De acuerdo con las proyecciones actuales, podrían presentarse lluvias intermitentes durante la madrugada del sábado y a lo largo del domingo.

Los acumulados estimados son de 10 a 25 milímetros, principalmente en sectores del noroeste estatal.

Es importante aclarar que la distribución e intensidad de estas precipitaciones dependerán de cómo evolucione y se desplace el sistema. No es lo mismo que la humedad llegue de forma dispersa a que se concentre en una zona específica.

¿Qué puede hacer usted mientras tanto?

No hay necesidad de alarmarse, pero sí de mantenerse informado. Estas son algunas recomendaciones prácticas:

Seguir los canales oficiales: la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora publica actualizaciones constantes sobre la trayectoria y evolución de “Rachel”.

la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora publica actualizaciones constantes sobre la trayectoria y evolución de “Rachel”. Estar atento al pronóstico del fin de semana: si vive en el noroeste de Sonora, las lluvias intermitentes podrían presentarse desde la madrugada del sábado.

si vive en el noroeste de Sonora, las lluvias intermitentes podrían presentarse desde la madrugada del sábado. Tomar precauciones básicas si sale a la calle: con lluvias de 10 a 25 milímetros, pueden formarse charcos y reducirse la visibilidad en carreteras.

con lluvias de 10 a 25 milímetros, pueden formarse charcos y reducirse la visibilidad en carreteras. No difundir información no verificada: los escenarios meteorológicos cambian. Lo que se sabe hoy puede ajustarse mañana, y la fuente confiable es el monitoreo oficial.

Lo que sigue

“Rachel” sigue su curso y su comportamiento puede cambiar. La recomendación de las autoridades es clara: mantener el monitoreo permanente y estar pendiente de los avisos oficiales.

Por ahora, Sonora no enfrenta un impacto directo, pero sí un aumento en el potencial de lluvias en el noroeste del estado durante el fin de semana.

La información puede actualizarse en las próximas horas, así que conviene revisar los comunicados oficiales antes de planear actividades al aire libre.

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