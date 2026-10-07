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Llama Durazo a morenistas a apoyar a Sheinbaum “sin regateos”

Alfonso Durazo precisó que la respuesta de los miembros del partido es la “congruencia, la honestidad, la humildad y la madurez política”.

Llama Durazo a morenistas a apoyar a Sheinbaum “sin regateos”

MÉXICO. — Con un llamado a los miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a respaldar con fuerza y sin “regateos” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abrió la celebración de los 15 años de la fundación del movimiento en el Auditorio Nacional Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional del partido y gobernador de Sonora.

“Celebramos que esa fuerza pertenece al pueblo, que  esa fuerza es mandato popular, que esa fuerza es responsabilidad histórica; acompañemos con esa fuerza a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum sin regateo alguno”, dijo.

Durazo Montaño se refirió a las coaliciones de Morena con partidos como el Verde y el Partido del Trabajo y llamó a levantar la mirada para “cancelar sin recelo a todo aquello que debilita nuestros lazos”.

“Porque tenemos otros retos, somos el partido más observado el que consigna la mayor atención mediática y en estos tiempos en los que la verdad nos interesa a muy pocos estamos bajo un escrutinio mayor. Cada error, cada diferencia interna es amplificada por un ecosistema mediático que sigue nuestros pasos y los interpreta con evidente malicia”, indicó.

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Alfonso Durazo precisó que la respuesta de los miembros del partido es la “congruencia, la honestidad, la humildad y la madurez política”.

“Morena representa una causa y nuestra conducta debe estar a la altura de esa causa, consciente del valor de nuestros principios”, indicó.

Durante el evento se transmitieron videos de los morenistas fundadores del partido y del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

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