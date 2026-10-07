Morena celebra sus 15 años con palabras de AMLO, Sheinbaum y música de Eugenia León

Morena celebra 15 años de existencia en el Auditorio Nacional. | Imagen: Cortesía

El festejo combina actividades culturales con la difusión de cuatro producciones en video.

MÉXICO. — El partido político Movimiento Generación Nacional (Morena) celebra esta tarde sus 15 años de fundación con un evento masivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La jornada contempla un programa de más de tres horas que combinará presentaciones musicales, mensajes políticos de su dirigencia y la proyección de materiales audiovisuales conmemorativos sobre la historia de la organización.

De acuerdo a lo publicado por el diario El Universal, el encuentro reunirá a gobernadores, militantes y representantes del comité ejecutivo nacional, en un acto programado para concluir alrededor de las 19:30 horas.

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El orden de las intervenciones políticas y líderes convocados

La conducción del programa estará a cargo de la secretaria general del partido, Carolina Rangel Gracida, quien fungirá como maestra de ceremonias durante el desarrollo de la asamblea.

El orden de las participaciones en el micrófono quedó estructurado de la siguiente forma:

Apertura institucional: El gobernador de Sonora y presidente del Consejo General de Morena, Alfonso Durazo , ofrecerá las palabras iniciales a la militancia.

El gobernador de Sonora y presidente del Consejo General de Morena, , ofrecerá las palabras iniciales a la militancia. Mensaje de exmandatarios: Participará en el estrado el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García .

Participará en el estrado el exgobernador de Veracruz, . Vocería y comunicación: Intervendrá la secretaria de comunicación del partido, Camila Martínez .

Intervendrá la secretaria de comunicación del partido, . Consejo Consultivo: Tomará la palabra el integrante del Consejo Consultivo de Morena, Epigmenio Ibarra .

Tomará la palabra el integrante del Consejo Consultivo de Morena, . Discurso de clausura: La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, emitirá el mensaje final de la jornada tras el bloque musical principal.

Este es el programa para la celebración de los XV años de Morena.

Música en vivo y proyecciones conmemorativas

El festejo combina actividades culturales con la difusión de cuatro producciones en video preparadas de manera especial para esta fecha:

Elenco musical: El escenario del recinto contará con las actuaciones de Eugenia León , Byron Barranco , la agrupación Los HH y algunos de los intérpretes ganadores del certamen México Canta .

El escenario del recinto contará con las actuaciones de , , la agrupación y algunos de los intérpretes ganadores del certamen . Video sobre liderazgo y gobierno: Se proyectará un material enfocado en el legado de Andrés Manuel López Obrador y en la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo .

Se proyectará un material enfocado en el legado de Andrés Manuel López Obrador y en la gestión de la presidenta de México, . Homenaje a fundadores: Dos videos estarán dedicados a recordar a los integrantes y fundadores del movimiento que ya fallecieron.

Dos videos estarán dedicados a recordar a los integrantes y fundadores del movimiento que ya fallecieron. Trayectoria del partido: Una cuarta proyección repasará los momentos clave de la organización a lo largo de sus 15 años de existencia.

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¿Cuáles son los horarios y logística del evento?

Para quienes dan seguimiento a esta actividad en la capital del país, los detalles del itinerario oficial contemplan:

Duración estimada: El programa general se extenderá por un lapso superior a las tres horas de actividades continuas .

El programa general se extenderá por un lapso superior a las . Cierre de la jornada: La conclusión de los discursos y presentaciones está prevista aproximadamente a las 19:30 horas .

La conclusión de los discursos y presentaciones está prevista aproximadamente a las . Sede: Las actividades se llevan a cabo en las instalaciones del Auditorio Nacional, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Preguntas clave sobre la celebración de Morena