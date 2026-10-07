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Continúa con reparaciones en Álamos tras los daños que dejó la tormenta Polo

OOMAPAS interviene tuberías de 8 pulgadas en Olas Altas y el arroyo de La Aduana para restablecer la red sanitaria tras las lluvias de la tormenta Polo

Continúa con reparaciones en Álamos tras los daños que dejó la tormenta Polo

ÁLAMOS. — A una semana de las afectaciones provocadas por la tormenta Polo, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) continúa con trabajos para reparar y fortalecer la infraestructura de drenaje en distintos puntos de Álamos.

Entre las labores realizadas se encuentra la reparación y encofrado de una tubería sanitaria de 8 pulgadas en la colonia Olas Altas, infraestructura que permite conducir las aguas residuales hacia el conector principal.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, estos trabajos forman parte de las acciones implementadas para atender los daños ocasionados por las lluvias y recuperar el funcionamiento adecuado de la red sanitaria.

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También intervienen el arroyo de La Aduana

Otro de los puntos atendidos fue el arroyo de La Aduana, donde se llevó a cabo la instalación de tubería de drenaje de 8 pulgadas.

La intervención busca contribuir al restablecimiento de la red y mejorar su funcionamiento después de las condiciones generadas por las precipitaciones asociadas con Polo.

Las labores se mantienen en diferentes sectores del municipio, mientras las autoridades continúan atendiendo las afectaciones que dejó el paso de la tormenta.

Los trabajos de OOMAPAS se suman a las acciones realizadas en Álamos para recuperar infraestructura dañada y reducir problemas en los servicios de agua y drenaje tras las lluvias registradas durante la semana pasada.

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