Alertan por fraudes durante las Mega Ofertas de Amazon Prime: consejos para comprar de forma segura

Las Mega Ofertas de Amazon Prime se realizan del 6 al 10 de octubre.

La SSPC Sonora emitió recomendaciones para comprar sin caer en páginas falsas ni robo de datos.

Las Mega Ofertas de Amazon Prime se realizan del 6 al 10 de octubre y, con ellas, también aumentan los intentos de fraude en línea.

Por eso, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía compre de forma segura y evite páginas falsas, robo de información y engaños.

¿Por qué hay más fraudes durante las mega ofertas?

Los eventos de descuentos masivos, como las Mega Ofertas de Amazon Prime, concentran a millones de compradores en pocos días. Esa avalancha de actividad también atrae a delincuentes que aprovechan la urgencia y la emoción de las ofertas para engañar a los usuarios.

Los fraudes más comunes en estas fechas incluyen páginas que imitan a la tienda oficial, mensajes con promociones falsas, solicitudes de datos bancarios por WhatsApp o correo, y vendedores que piden pagos fuera de la plataforma.

La Unidad Cibernética de Sonora recomienda extremar precauciones durante todo el periodo de ofertas, que en esta ocasión abarca del 6 al 10 de octubre.

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1. Antes de comprar, verifique siempre el origen

El primer consejo es simple: ingrese directamente al sitio o a la aplicación oficial de Amazon. Evite hacer clic en enlaces que lleguen por mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.

Esa recomendación cobra más fuerza cuando el mensaje promete descuentos excesivos, regalos o promociones que generan presión para comprar de inmediato. Si algo suena demasiado bueno o le urge actuar en segundos, conviene detenerse y verificar.

También revise con cuidado la dirección de la página antes de ingresar cualquier información bancaria. Un detalle en el dominio puede ser la diferencia entre la tienda real y una copia diseñada para robar sus datos.

2. Nunca comparta códigos de verificación

Un punto que la Unidad Cibernética subraya: no proporcione códigos de verificación recibidos por SMS, correo electrónico o aplicaciones, incluso si quien los solicita asegura representar a una empresa, institución bancaria o servicio de soporte.

Ese código es la llave de su cuenta. Entregarlo es como darle a un desconocido la llave de su casa. Ninguna empresa legítima le pedirá ese código por teléfono, mensaje o chat

Además, active la verificación en dos pasos en sus cuentas y revise cualquier notificación de inicio de sesión o actividad que no reconozca. Si detecta algo extraño, cambie su contraseña de inmediato.

3. Cómo pagar de forma más segura

Al momento de pagar, la recomendación es utilizar tarjetas digitales cuando su institución bancaria lo permita. Estas tarjetas pueden contar con números o códigos de seguridad dinámicos, lo que reduce la exposición de los datos de su tarjeta física.

También conviene activar las notificaciones bancarias para recibir avisos cada vez que se realice un cargo. Y evite hacer depósitos o transferencias que le solicite un vendedor fuera de la plataforma oficial.

Si la operación sale del sitio de Amazon, usted pierde la protección que ofrece la plataforma.

4. Revise antes de confirmar y guarde todo después

Antes de confirmar una compra, tómese un momento para revisar cuatro cosas:

El vendedor El precio final Los gastos de envío Las políticas de devolución

También revise las condiciones de la oferta para asegurarse de que no hay cargos ocultos.

Después de realizar la compra, conserve los comprobantes y los correos de confirmación. Revise periódicamente sus movimientos bancarios.

Si detecta algún cargo no reconocido, comuníquese de inmediato con su institución financiera.

¿Dónde reportar un incidente?

La Unidad Cibernética invita a la ciudadanía a realizar compras informadas y seguras, verificando siempre el sitio donde se realiza la operación antes de proporcionar información o efectuar un pago.

Si necesita orientación o desea reportar un incidente, puede comunicarse a los siguientes canales:

Teléfono: 089

089 Línea de atención: 800 77 242 37

800 77 242 37 Correo electrónico: reportes.ciber@sonora.gob.mx

Las Mega Ofertas de Amazon Prime son una oportunidad para encontrar precios bajos, pero también un momento en el que conviene redoblar la atención.

Con estos pasos, usted puede aprovechar las ofertas sin exponer su dinero ni su información personal.

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