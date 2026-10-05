Equipo de transporte, minería, electrónica y agricultura concentran el 71.5% de las exportaciones de Sonora tras alcanzar un récord trimestral

Alfonso Durazo informó que Sonora registró su mayor monto trimestral de exportaciones entre abril y junio de 2026. FOTO: ESPECIAL

La fabricación de equipo de transporte encabezó las ventas al exterior, con una aportación de 2 mil 325.8 millones de dólares entre abril y junio de 2026.

HERMOSILLO, Sonora.- La fabricación de equipo de transporte, la minería, la industria electrónica y la agricultura concentraron aproximadamente 71.5% de las exportaciones de Sonora durante el segundo trimestre de 2026, periodo en el que la entidad registró ventas al exterior por 8 mil 524.9 millones de dólares, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario señaló que, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el monto representa la cifra trimestral más alta registrada para Sonora y coloca al estado en el octavo lugar nacional entre las entidades con mayores exportaciones.

QUÉ ACTIVIDADES EXPORTAN MÁS EN SONORA

La fabricación de equipo de transporte fue la actividad con mayor aportación entre las reportadas por el Gobierno estatal, seguida de la minería de minerales metálicos y no metálicos.

El desglose del segundo trimestre de 2026 fue el siguiente:

Equipo de transporte: 2 mil 325.8 millones de dólares, equivalentes al 27.3% del total estatal.

2 mil 325.8 millones de dólares, equivalentes al 27.3% del total estatal. Minería de minerales metálicos y no metálicos: mil 647.2 millones de dólares, con una participación de 19.3%.

mil 647.2 millones de dólares, con una participación de 19.3%. Equipo de computación, comunicación, medición, componentes y accesorios electrónicos: mil 251.2 millones de dólares.

mil 251.2 millones de dólares. Agricultura: 872 millones de dólares.

En conjunto, estas cuatro actividades sumaron 6 mil 096.2 millones de dólares, de acuerdo con los montos difundidos, y representaron aproximadamente siete de cada diez dólares exportados por Sonora durante el periodo.

QUÉ PERIODO ABARCA EL RÉCORD DE EXPORTACIONES

Los 8 mil 524.9 millones de dólares corresponden al segundo trimestre de 2026, de abril a junio. Se trata de un resultado trimestral, por lo que no representa el acumulado de todo el año.

Según el Inegi, las Exportaciones por Entidad Federativa permiten conocer el valor de las mercancías que cada estado vende al resto del mundo.

Durazo atribuyó el resultado a la estrategia de fortalecimiento productivo y económico impulsada por su administración.

“Sonora vive un momento de transformación económica que nos permite aprovechar nuestras ventajas competitivas y fortalecer sectores estratégicos.

“Este récord en exportaciones confirma la capacidad de nuestra gente y de nuestras empresas para competir exitosamente en los mercados internacionales”, destacó el gobernador Durazo.

MINERÍA MANTIENE SU PESO EN LAS EXPORTACIONES DE SONORA

La minería aportó 19.3% del total exportado durante el segundo trimestre, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno estatal.

Como antecedente, durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones mineras de Sonora crecieron 33.8% anual y alcanzaron 988.7 millones de dólares. En ese periodo, el sector representó 14.9% de las exportaciones estatales.

QUÉ SIGUE PARA LA INVERSIÓN Y LAS EMPRESAS SONORENSES

Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía en Sonora, afirmó que el máximo trimestral también responde a la estrategia estatal para atraer inversión, fortalecer el crecimiento industrial y generar nuevos empleos.

Durazo señaló que su administración mantendrá el trabajo, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, para fortalecer las cadenas productivas, atraer nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de las empresas sonorenses para participar en los mercados nacionales e internacionales.