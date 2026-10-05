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Derechos de las mujeres son una prioridad de la Cuarta Transformación: Lorenia Valles

Lorenia Valles destacó programas y acciones impulsados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum para ampliar los derechos, el bienestar y la atención a las mujeres.

Derechos de las mujeres son una prioridad de la Cuarta Transformación: Lorenia Valles

Lorenia Valles Sampedro destacó las acciones y programas dirigidos a las mujeres durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Los derechos de las mujeres son una prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación. En los últimos años, esta prioridad se ha observado con la incorporación de la igualdad sustantiva y la paridad política en la Constitución, así como en la inversión de más recursos públicos para la implementación de diferentes programas que atienden a las niñas y a las mujeres.

“El tiempo de las mujeres es el tiempo de nuestros derechos y de nuestro bienestar pleno”, declaró Lorenia Valles Sampedro.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara los avances en la materia en su conferencia matutina de este lunes, la Coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora reconoció el compromiso de la presidenta de la República con las mujeres.

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“En su Gobierno se creó la primera Secretaría de las Mujeres, la cual está avanzando con resultados importantes: la entrega de 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres; el programa de Tejedoras de la Patria con 197 mil mujeres registradas; la creación de 1,001 centros Libre para brindar servicios de asesoría jurídica, psicología y trabajo social; y la Línea de las Mujeres (079) para la canalización de casos de violencia”, destacó Valles Sampedro.

Por último, la coordinadora estatal agregó que la política social prioriza a las mujeres al promover su acceso a los programas de bienestar.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido la inclusión de las mujeres en el acceso a los programas de bienestar, impulsando que al menos la mitad de las personas registradas sean mujeres.

“Igualmente, se crearon programas específicos, como la Pensión Mujeres Bienestar que brinda un apoyo de $3,100 pesos bimestrales a aquellas de 60 a 64 años. La justicia distributiva también beneficia a las mujeres y a sus hogares”, finalizó la coordinadora Lorenia Valles.

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