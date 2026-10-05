C5i recibe 343 reportes de extorsión en septiembre y evita que 315 sean consumados en Sonora

El C5i de Sonora registró 343 reportes relacionados con extorsión durante septiembre. FOTO: GAMALIEL GONZÁLEZ

La SSPC Sonora pidió a la ciudadanía reportar llamadas sospechosas al 089, mantener la calma y evitar compartir información personal o realizar depósitos de dinero.

Durante el mes de septiembre, el C5i registró 343 reportes relacionados con extorsión y logró evitar que 315 fueran consumados.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, invitó a la comunidad a llamar a la línea de denuncia anónima 089 y bajar la aplicación Antiextorsión.

Señaló que durante septiembre, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) registró 343 reportes relacionados con extorsión, de los cuales 315 no fueron consumados.

Se evitó que alrededor del 91% de estos delitos se realizaran. De ahí la importancia de actuar oportunamente y reportar las llamadas sospechosas.

Cuando la población realiza la denuncia al 089, explica, la información obtenida permite al personal especializado analizar las distintas formas de operación utilizadas por los extorsionadores.

Esta información ayuda a identificar patrones y generar datos que contribuyen a fortalecer las estrategias de prevención y respuesta.

Pidió a la ciudadanía mantener la calma ante llamadas de amenaza o engaño, no compartir información personal, evitar realizar depósitos de dinero y reportar cualquier intento de extorsión.

Las formas de extorsión más comunes:

Llamadas de amenazas o engaños.

Piden realizar depósitos de dinero.

Obtienen información de las víctimas mediante redes sociales.

Ante cualquier extorsión, llamar al 911 y bajar al celular la aplicación Antiextorsión.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora.