Dialoga Lorenia Valles con el Consejo Sindical y Social de Sonora

La coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional reconoció el papel histórico de las organizaciones sindicales y destacó medidas como la jornada laboral de 40 horas y el aumento de vacaciones

“En la Cuarta Transformación, los derechos laborales son una prioridad. En apenas ocho años, logramos diferentes conquistas en favor de las y los trabajadores de los sectores público y privado, entre ellas, el aumento progresivo del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, el derecho a 12 días de vacaciones en el primer año y el fortalecimiento de la política de vivienda”, declaró Lorenia Valles Sampedro.

En reunión con representantes del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora, la coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora reconoció la importancia histórica de las organizaciones sindicales.

“En Sonora y en el País, las luchas de las y los trabajadores han impulsado grandes cambios, que se convirtieron en derechos constitucionales y políticas públicas para su bienestar y el de sus familias.

“Como bien dice la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy ‘estamos viviendo una primavera laboral’, que también se refleja en la reivindicación del derecho de asociación y la democracia sindical, destacó la sonorense.

Ante representantes de 17 sindicatos de Sonora, entre ellos, Sitcecytes, CTM Sonora, SNTE Sección 54, Sntsa Sección 43, Sueisssteson y Staus, la coordinadora estatal Lorenia Valles llamó a seguir trabajando juntos por la transformación.

“En tiempos de la 4T, los sindicatos siempre han encontrado apertura al diálogo tanto en el Gobierno de México como en el Gobierno de Sonora; y así deberá continuar porque los derechos de las y los trabajadores son parte de la agenda de la transformación.

“Como organizaciones que conocen de primera mano las necesidades de las y los trabajadores, sus aportaciones son fundamentales para la actualización del marco normativo y de las políticas públicas, concluyó Valles Sampedro.

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