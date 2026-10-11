Detienen en Hermosillo a un hombre de 30 años por robar pañales de una farmacia y traer un cuchillo de 23 centímetros

El detenido fue interceptado en López Portillo y Héroes de Caborca | Crédito: Policía de Hermosillo

El hombre salió corriendo del comercio sin pagar y fue interceptado en el bulevar López Portillo y Héroes de Caborca.

HERMOSILLO.- Un hombre que intentó robar pañales de una farmacia fue arrestado por policías municipales, después de una búsqueda exhaustiva por las calles de la colonia López Portillo, informó Seguridad Pública Municipal.

El reporte a las 21:00 horas del sábado

Eran alrededor de las 21:00 horas del sábado, cuando agentes de la Policía Preventiva atendieron un reporte de robo a comercio abierto al público, en el Norte de la ciudad, y lograron detener a quien fue identificado como Alan Fernando “N”, de 30 años de edad.

De acuerdo al reporte de la Policía, la persona había ingresado a una farmacia, se apoderó de dos paquetes de pañales y salió corriendo del comercio sin haber pagado la mercancía, y se dirigió hacia el Poniente del bulevar López Portillo, según comentó el reportante a los oficiales.

La ubicación del presunto ladrón

Con base en las características físicas y señas particulares proporcionadas por el empleado del comercio, los oficiales lograron ubicar al presunto ladrón que se desplazaba sobre el mismo bulevar López Portillo y la intersección con la avenida Héroes de Caborca.

La autoridad destaca en el boletín que los uniformados interceptaron al fugitivo y al realizarle una revisión, entre sus pertenencias le encontraron un arma blanca, de aproximadamente 23 centímetros de longitud.

El arma, la mercancía robada y el detenido fueron turnados ante el Ministerio Público especializado para las diligencias de ley y deslindar responsabilidades.

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