Mantendrá Hermosillo la recolección de basura sin cambios este lunes 12 de octubre

La recolección de basura continuará conforme al calendario semanal durante las celebraciones patrias. FOTO: BANCO DIGITAL GH

Las unidades recolectoras recorrerán las colonias conforme al calendario habitual y los usuarios podrán consultar horarios y recorridos mediante una aplicación gratuita

HERMOSILLO. — El servicio de recolección de basura en Hermosillo se mantendrá sin cambios este lunes 12 de octubre, pese a que la fecha es considerada inhábil, informó Sergio Pavlovich Escalante, director de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario precisó que los camiones recolectores cumplirán sus recorridos habituales en las colonias donde corresponde el servicio ese día, por lo que las familias podrán sacar sus residuos domésticos conforme a los horarios acostumbrados.

¿Cómo consultar las rutas de recolección de basura?

Las familias pueden utilizar la aplicación gratuita Recolector H para consultar información sobre el servicio y organizar la disposición de sus residuos.

Entre las funciones disponibles se encuentran:

Consultar las rutas de recolección programadas para cada día.

Revisar los horarios aproximados de paso de los camiones.

Conocer la ubicación de las unidades en tiempo real.

Recibir avisos cuando los camiones estén cerca.

Servicios Públicos Municipales invitó a las familias hermosillenses a respetar los días y horarios habituales para sacar la basura y aprovechar las herramientas digitales disponibles.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca facilitar el seguimiento de las rutas y contribuir a mantener limpias las colonias de la ciudad.

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