Lluvias en Hermosillo dejan acumulados de hasta 16.76 milímetros y rachas de viento de 54.7 km/h

Protección Civil municipal informó que no ha recibido reportes ciudadanos por las precipitaciones de este sábado y mantiene el monitoreo en distintos sectores de la ciudad

HERMOSILLO. — Las lluvias registradas este sábado en Hermosillo dejaron acumulados de hasta 16.76 milímetros y rachas de viento de 54.7 kilómetros por hora, sin que hasta el momento se hayan recibido reportes ciudadanos por incidentes relacionados con las precipitaciones.

El Gobierno de Hermosillo, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que las lluvias tuvieron acumulaciones ligeras a moderadas en distintos puntos de la ciudad durante las últimas horas.

La dependencia mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y exhortó a la población a tomar precauciones al transitar por las vialidades.

¿En qué colonias de Hermosillo llovió más?

De acuerdo con los registros de Protección Civil Municipal, las mayores acumulaciones de lluvia se presentaron en los siguientes sectores:

Las Provincias: 16.76 milímetros.

16.76 milímetros. Puerta Real: 15.49 milímetros.

15.49 milímetros. Los Lagos: 12.90 milímetros.

12.90 milímetros. Minita: 5.31 milímetros.

5.31 milímetros. Balderrama: 4.29 milímetros.

4.29 milímetros. Misión del Sol: 4.06 milímetros.

En otras zonas, como Unison, La Jolla, Pitic y 5 de Mayo, las precipitaciones fueron menores a 3 milímetros.

En tanto, en los puntos de monitoreo de Tec de Monterrey, Altares y CIAD no se registraron lluvias.

¿Dónde se registraron las rachas de viento más fuertes?

Las rachas de viento más intensas se reportaron en Tec de Monterrey, con 54.7 kilómetros por hora; Las Provincias, con 50.2 kilómetros por hora, y Los Lagos, con 43.9 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Protección Civil Municipal reiteró el llamado a mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier incidente para que reciba la atención correspondiente.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

La dependencia pidió a la ciudadanía evitar transitar por zonas y vialidades inundadas, así como intentar cruzar corrientes naturales o avenidas pluviales, debido al riesgo que representan para las personas.

En caso de alguna emergencia o incidente relacionado con las lluvias, la población puede comunicarse al 911, donde el reporte será canalizado al área o instancia encargada de atenderlo.

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