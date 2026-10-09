Sonora tendrá un descenso de temperaturas desde el lunes por el ingreso de un frente frío, mientras Hermosillo alcanza hoy 40°C y el norte espera mañanas con mínimas de 6 a 8°C

Hermosillo tendrá una máxima prevista de 40 °C este viernes, mientras Protección Civil anticipa un descenso de temperaturas desde el lunes. FOTO: BANCO DIGITAL

Las máximas no superarían los 35 °C durante la primera mitad de la próxima semana.

HERMOSILLO, Sonora.- El ingreso de un frente frío el lunes 12 de octubre provocaría un descenso marcado de las temperaturas en Sonora durante la primera mitad de la próxima semana, con máximas que no superarían los 35 °C, según la Coordinación Estatal de Protección Civil. En el norte y noreste se esperan mañanas con mínimas de 6 a 8 °C, además de ambiente fresco a frío en la zona montañosa.

Antes de ese cambio, hoy continuará el calor, con máximas de 40 °C en Hermosillo y 42 °C en San Luis Río Colorado. Aunque predominarán los cielos mayormente despejados, durante la tarde podrían registrarse lluvias aisladas en el centro y este del estado; Protección Civil también mantiene vigilancia sobre Rachel por sus posibles efectos en el noroeste durante el fin de semana.

¿CUÁNDO INGRESARÁ EL FRENTE FRÍO A SONORA?

De acuerdo con Protección Civil, el frente frío número 2 de la temporada ingresaría el lunes y favorecería un cambio en las condiciones de temperatura durante la primera mitad de la próxima semana.

El pronóstico contempla:

Máximas que no superarían los 35 °C.

Mínimas de 6 a 8 °C en el norte y noreste.

Mañanas de frescas a frías en la zona montañosa.

El descenso llegaría después del periodo de temperaturas superiores a 40 °C previsto para esta semana en Hermosillo. Para hoy, la capital sonorense todavía tiene una máxima estimada de 40 °C.

¿DÓNDE PODRÍA LLOVER EN SONORA DURANTE LAS PRÓXIMAS HORAS?

La probabilidad de lluvia se mantiene baja a media en el centro y este de Sonora, principalmente durante la tarde.

Las precipitaciones serían aisladas, con acumulados ligeros de 0.5 a 10 milímetros, y podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas moderadas de viento.

Entre las ciudades incluidas en el reporte, Ciudad Obregón presenta la mayor probabilidad de precipitación, con 40%, además de cielos nublados. En Hermosillo y Nogales es de 10%, mientras que en Guaymas alcanza 15%.

PRONÓSTICO DEL CLIMA POR MUNICIPIO EN SONORA

Para este viernes, Protección Civil prevé vientos promedio de 10 km/h en las siete ciudades del reporte, con rachas de hasta 40 km/h, excepto en Ciudad Obregón, donde alcanzarían 30 km/h.

Hermosillo

Máxima: 40 °C .

. Mínima: 28 °C.

Cielo mayormente despejado.

Probabilidad de lluvia: 10%.

Ciudad Obregón

Máxima: 37 °C .

. Mínima: 27 °C.

Cielo nublado.

Probabilidad de lluvia: 40%.

Nogales

Máxima: 34 °C .

. Mínima: 20 °C.

Cielo mayormente despejado.

Probabilidad de lluvia: 10%.

San Luis Río Colorado

Máxima: 42 °C .

. Mínima: 24 °C.

Cielo despejado.

Navojoa

Máxima: 40 °C .

. Mínima: 27 °C.

Cielo despejado.

Agua Prieta

Máxima: 31 °C .

. Mínima: 15 °C.

Cielo despejado.

Guaymas

Máxima: 34 °C .

. Mínima: 27 °C.

Cielo despejado.

Probabilidad de lluvia: 15%.

PROTECCIÓN CIVIL MANTIENE VIGILANCIA SOBRE RACHEL

El sistema tropical Rachel permanece bajo vigilancia en aguas del océano Pacífico. Protección Civil prevé que durante el fin de semana su desplazamiento presente una curvatura hacia la península de Baja California.

De acuerdo con el reporte, podría generar precipitaciones moderadas, rachas intensas de viento y oleaje en sectores de los siguientes municipios:

San Luis Río Colorado.

Puerto Peñasco.

Sonoyta.

Pitiquito.

La actualización incluye a Pitiquito entre los municipios con posibles efectos, además de las zonas donde ya se habían previsto condiciones para lluvias y tormentas durante el fin de semana.