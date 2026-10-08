Sonora tendrá calor de hasta 42 °C, mientras se prevén posibles lluvias y tormentas por efectos de la tormenta tropical Rachel en los próximos días

San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco podrían registrar tormentas aisladas durante el fin de semana; un frente frío favorecería mañanas frescas en el norte y la sierra.

HERMOSILLO, Sonora.- El calor aumentará hoy en Sonora, con máximas previstas de 42 °C en San Luis Río Colorado y 41 °C en Hermosillo, según la Coordinación Estatal de Protección Civil. Durante las próximas horas predominarán los cielos mayormente despejados, aunque podrían presentarse lluvias ligeras en el centro, norte y este durante la tarde y noche.

Para el fin de semana, la tormenta tropical Rachel podría favorecer tormentas aisladas en el noroeste y lluvias dispersas en el resto del estado. Protección Civil también vigila al sistema tropical Simón en el Pacífico y anticipa mañanas más frescas por la aproximación de un frente frío.

¿DÓNDE HARÁ MÁS CALOR EN SONORA?

San Luis Río Colorado tendrá la máxima más alta entre las ciudades incluidas en el reporte, con 42 °C. Le siguen Hermosillo, con 41 °C, y Ciudad Obregón y Navojoa, con 40 °C.

El panorama mantiene el periodo de temperaturas superiores a 40 °C previsto para esta semana en Hermosillo. La actualización de Protección Civil sitúa la máxima de la capital en 41 °C para hoy.

En su previsión regional, la dependencia también anticipa valores de entre 40 y 41 °C en Sonoyta, Caborca y otras zonas del noroeste. El norte y las regiones serranas mantendrán condiciones más frescas.

¿CUÁNDO PODRÍAN PRESENTARSE LLUVIAS Y TORMENTAS POR RACHEL?

Protección Civil prevé que la tormenta tropical Rachel mantenga un acercamiento a la península de Baja California y favorezca condiciones para precipitaciones en Sonora durante el sábado y domingo.

Los posibles efectos se distribuirían de la siguiente manera:

San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco: condiciones favorables para tormentas aisladas.

condiciones favorables para tormentas aisladas. Resto de Sonora: posibilidad de lluvias dispersas.

Para las próximas horas, la posibilidad de lluvia se mantiene baja, aunque podrían registrarse precipitaciones ligeras en el centro, norte y este de Sonora, principalmente durante la tarde y noche.

PRONÓSTICO DEL CLIMA POR MUNICIPIO EN SONORA

Para hoy se prevén las siguientes temperaturas máximas y mínimas por municipio, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h, excepto en Ciudad Obregón, donde alcanzarían 30 km/h.

Hermosillo

Máxima: 41 °C.

Mínima: 28 °C.

Cielo despejado.

Ciudad Obregón

Máxima: 40 °C.

Mínima: 27 °C.

Cielo despejado.

Nogales

Máxima: 33 °C.

Mínima: 18 °C.

Cielo mayormente despejado.

San Luis Río Colorado

Máxima: 42 °C.

Mínima: 26 °C.

Cielo despejado.

Navojoa

Máxima: 40 °C.

Mínima: 27 °C.

Cielo despejado.

Agua Prieta

Máxima: 32 °C.

Mínima: 17 °C.

Cielo despejado.

Guaymas

Máxima: 34 °C.

Mínima: 29 °C.

Cielo despejado.

FRENTE FRÍO FAVORECERÍA MAÑANAS FRESCAS EN SONORA

Durante los próximos días, la aproximación de un frente frío al noroeste del estado podría favorecer mañanas con temperaturas de entre 10 y 12 °C en sectores del norte y las regiones serranas.

¿QUÉ SE PREVÉ PARA SONORA POR EL SISTEMA TROPICAL SIMÓN?

Protección Civil mantiene en vigilancia al sistema tropical Simón en el Pacífico.

De acuerdo con el último reporte, tendría un desplazamiento cercano, pero sin impacto previsto sobre Sonora al momento de su emisión.