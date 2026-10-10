Estudiantes del ITH preparan congreso internacional de ingeniería en Hermosillo con especialistas de McLaren, la NASA y más de 50 talleres para acercar a los universitarios al sector industrial

El CIIMM se realizará del 9 al 13 de noviembre de 2026 e incluirá conferencias, visitas industriales y actividades sobre energía sostenible, movilidad eléctrica y avances tecnológicos

HERMOSILLO. — Para acercar a los futuros ingenieros al entorno laboral antes de concluir sus estudios, estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) realizarán la edición número 27 del Congreso Internacional de Ingenierías Mecánica, Mecatrónica y Aeronáutica (CIIMM).

El congreso se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre próximo y el programa contará con alrededor de catorce conferencias magistrales, más de 50 talleres y más de 20 visitas industriales, con temas relacionados con la energía sostenible, la movilidad eléctrica y los avances tecnológicos en distintas áreas de la ingeniería.

Flor Aguayo, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y organizadora del evento, explicó que el CIIMM busca fortalecer la formación académica de los universitarios mediante el contacto directo con especialistas de la industria, reforzado con talleres y recorridos por distintas empresas de la ciudad.

“Es un espacio diseñado por y para estudiantes, con la finalidad de que los estudiantes de ingeniería se interesen un poco más sobre estas áreas y conozcan de primera mano la industria desde muchísimo antes de que egresen.

“Son cinco días: Tres días de conferencias, un día de talleres y un día de visitas industriales. Lunes y martes, que es el 9 y el 10, y el día viernes, que es el 13 de noviembre, son conferencias en el Auditorio Cívico del Estado”, agregó.

La joven estudiante detalló que el miércoles 11 de noviembre será el destinado para los diversos talleres y cada participante elegirá en el cual querrá participar, mientras que el el jueves 12, serán las visitas guiadas a las industrias.

El CIIMM se ha estado realizando en el ITH desde 1999 y surgió como una iniciativa de docentes interesados en acercar a los alumnos al sector industrial e inició como un encuentro regional de Ingeniería Mecánica.

Aguayo indicó que posteriormente se incorporó la Mecatrónica y, alrededor de 2018, se sumó la Aeronáutica, y pese a que cuentan con el respaldo de los maestros, son los propios estudiantes quienes llevan adelante el proyecto.

Entre los participantes anunciados para el congreso se encuentran especialistas vinculados con la empresa automotriz McLaren; un expiloto de la Fórmula 1, quien compartirá su trayectoria; además de representantes de la NASA que abordarán el desarrollo de sistemas para los proyectos Artemis.

¿Cómo adquirir el carnet de ingreso?

Carlet Mesa Burgueño, quien también forma parte del equipo de coordinación del evento, comentó que el carnet local tiene un costo de mil 250 pesos e incluye el acceso a los cinco días de actividades, con derecho a participar en las conferencias, elegir un taller y seleccionar una visita industrial, pero a partir del 19 de octubre, su precio aumentará a mil 350 pesos.

También hay un carnet para estudiantes foráneos, dijo, y para ellos tiene un costo de 3 mil 350 pesos, el cual incluye la estadía en la ciudad durante los cinco días, transporte durante el programa y acceso a las actividades del congreso.

“Tenemos tenemos nuestra página web, estamos como ciimcongreso.com y ahí pueden adquirir su carnet directamente. De igual forma, pues también está nuestro número nuestra página de Instagram y ahí pueden mandar mensaje y pues también podemos pasar nuestro número ya sea de difusión local como de los de difusión foránea al 6623 806479”, apuntó.

Las estudiantes enfatizaron en que el Congreso Internacional de Ingenierías Mecánica, Mecatrónica y Aeronáutica está enfocado para alumnos de todas las universidades y tecnológicos del Estado y esperan reunir entre 700 y 900 asistentes.

Recomendaron adquirir su carnet de entrada a más tardar el 6 de noviembre por cuestiones de logística.

Congreso Internacional de Ingenierías Mecánica, Mecatrónica y Aeronáutica (CIIMM)

Fecha: 9 al 13 de noviembre de 2026.

Horario: 08:00 a 18:00 horas.

Costo del carnet:

Local: 1,250 pesos. A partir del 19 de octubre sube su costo a 1,350 pesos.

1,250 pesos. A partir del 19 de octubre sube su costo a 1,350 pesos. Foráneo: 3,350 pesos.

Para adquirir el carnet:

www.ciimmcongreso.com

Teléfono: 6623 806479 (sólo carnets foráneos).

Instagram: @ciimmcongreso

Facebook: Congreso CIIMM

Ponentes en las conferencias:

Simon Pagenaud. Campeón de Indycar Fórmula Uno.

Campeón de Indycar Fórmula Uno. Juan Manuel Barragán , gerente de Proyectos en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

, gerente de Proyectos en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Carlos Castro , de la industria McLaren.

, de la industria McLaren. Carlos Salicrup , médico cirujano y capitán instructor de Boeing.

, médico cirujano y capitán instructor de Boeing. José Andrés Vergara , Rendimiento del Aprendizaje Profundo en NVIDIA.

, Rendimiento del Aprendizaje Profundo en NVIDIA. Omar López Vivian , CEO de Eisenholz.

, CEO de Eisenholz. Joaquín Cisneros , académico y represente de Siemens.

, académico y represente de Siemens. Héctor Rojas , ingeniero en Control y Automatización.

, ingeniero en Control y Automatización. Armando Elizondo Noriega , doctor en Ingeniería Industrial y representante del Tecnológico de Monterrey.

, doctor en Ingeniería Industrial y representante del Tecnológico de Monterrey. Carlos Pérez , profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). David Romero, vicepresidente científico de la World Manufacturing Foundation.

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