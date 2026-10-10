Con casi 5 millones de pesos, Hermosillo pavimentará un tramo de José María Leyva en La Antorcha y construirá banquetas y rampas

La pavimentación de José María Leyva abarcará el tramo entre 21 de Junio y Las Cuevitas, frente a la primaria Nueva Creación. FOTO: ESPECIAL

La obra incluye renovación del drenaje frente a la primaria Nueva Creación y beneficiará directamente a 600 habitantes.

HERMOSILLO, Sonora.- Con una inversión de 4 millones 997 mil 443 pesos, el Ayuntamiento de Hermosillo inició la pavimentación con concreto hidráulico de la calle José María Leyva, en la colonia La Antorcha, en el tramo comprendido entre 21 de Junio y Las Cuevitas.

La obra se realizará frente a la Escuela Primaria Nueva Creación e incluye banquetas, guarniciones, rampas y renovación de las redes de drenaje, en beneficio directo de 600 habitantes, informó Astarté Corro Ruiz, directora general de Desarrollo de Infraestructura.

QUÉ INCLUYE LA PAVIMENTACIÓN EN LA ANTORCHA

Corro Ruiz detalló que los trabajos se financiarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y contemplan:

Pavimentación con losa de concreto hidráulico.

Construcción de banquetas y guarniciones.

Instalación de rampas.

Renovación de las redes de drenaje.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, dio el banderazo de inicio acompañado por vecinos de la colonia.

Durante el arranque, señaló que el Gobierno municipal prioriza la atención en los sectores que más lo necesitan, mediante obras para mejorar la calidad de vida, seguridad y movilidad de sus habitantes.

Para nosotros en el Gobierno Municipal, no hay colonias de primera ni de segunda, hay ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la ciudad que están esperando resultados y que es muy importante que el Gobierno siempre preste oídos, los ojos, y la atención a cada una de las colonias”, expresó el alcalde.

Antonio Astiazarán dio el banderazo de inicio de los trabajos junto a familias de la colonia La Antorcha. FOTO: ESPECIAL

VECINOS RECONOCEN RESPUESTA A DEMANDAS DE LA COLONIA

En representación de las familias, Javier Valenzuela García, dirigente del Movimiento Antorchista, reconoció la respuesta de la administración municipal a demandas históricas tras 25 años de lucha comunitaria.

Cuando los funcionarios hacen las cosas bien, La Antorcha se los reconoce, las aplaude, porque no todos tienen esa disposición a veces para bajar las obras que se necesitan, y en ese sentido la organización agradece al presidente municipal Antonio Astiazarán”, declaró Javier Valenzuela.

QUÉ OTRAS OBRAS SE HAN REALIZADO EN LA ANTORCHA

La pavimentación complementa acciones previas en el sector durante la actual administración, como la construcción del puente peatonal en la colonia La Antorcha, con una inversión reportada de 5.4 millones de pesos en 2024, y la edificación de cuartos adicionales.

En el arranque acompañaron al presidente municipal la directora de Inspección y Vigilancia, Lisette López Godínez; el diputado federal Agustín Rodríguez Torres; el regidor Blue Medina Díaz y coordinadores de zona.