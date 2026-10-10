Abarrey y Pedigree entregan premios con alimento para perros durante un año y artículos para mascotas en Sonora

Más de 200 personas participaron en la dinámica, que también incluyó actividades de adopción y servicios preventivos para animales

HERMOSILLO. — El supermercado Abarrey, en colaboración con Pedigree, realizó la entrega de premios de una dinámica que ofreció alimento gratuito para perros durante un año, además de otros artículos para mascotas, informó su gerenta de Mercadotecnia.

Maxine Ruiz Johnston indicó que hace un mes y medio ambas empresas lanzaron la convocatoria dirigida al público sonorense, en la que los participantes podían registrarse mediante sus compras.

“Por cada 50 pesos de compra ya estabas participando, con tu ticket de compra, subías el ticket y con eso ya eras participante”, explicó.

El premio principal consistió en un año de alimento gratuito para la mascota ganadora, que incluyó sacos de croquetas, 365 sobres de comida para perro, una cama, dispensadores de agua y comida, así como accesorios como champú y correa.

Durante el evento también se instalaron puestos de comida como hot dogs, botanas y frutas y que esta edición tuvo una mayor dimensión en comparación con la del año pasado, cuando realizaron por primera vez la dinámica y obtuvieron una buena respuesta del público.

Detalló que participaron más de 200 personas de distintas sucursales del estado, ubicadas en Obregón, Guaymas, Empalme, Nogales y Hermosillo; la sede de la entrega del premio se definiría según el municipio de residencia de la persona ganadora.

“Esperamos tener más acercamiento con nuestros clientes, que nos vean como una cadena eco-friendly con los animales, y estar siempre consintiéndolos”, expresó.

Claudia Balcazar, presidenta de la Fundación Pata de Perro, precisó que la organización participó por primera vez en el evento, donde ofreció una feria de adopción y otras actividades relacionadas con el bienestar animal.

“Abarrey al ser una empresa responsable, tuvieron este acercamiento con nosotros ya que saben que una sociedad sana, está de la protección y la salud de los animales”, comentó.

En su módulo, la fundación tuvo cinco cachorros en adopción y brindó asesoría para reportar casos de maltrato animal, también ofreció servicios veterinarios preventivos, como desparasitación interna y externa, vacunación contra la rabia y corte de uñas.

Cecilia Martínez Gracia, ganadora de la dinámica organizada por Abarrey, relató que su hija participó debido a que compró alimento para Luna, su perrita de tres años.

“A veces nos alcanza ahí para comprarle; y cuando nos dieron la noticia, pues fue una gran bendición, de hecho se quedó sin casita porque se nos cayó el tinaco y aplastó la casita que tenía ella”, contó.

Como dueña, señaló, acostumbra comprar una bolsa de dos kilogramos de alimento para Luna, la cual le dura aproximadamente siete días.

Aseguró que volvería a participar en futuras dinámicas que organice Abarrey relacionadas con las mascotas.

¿Qué incluían los premios?

Alimentación para la mascota durante un año.

365 sobre de comida para perro.

Una cama.

Accesorios como champú y correa.

Dispensadores de aguas y comida.

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