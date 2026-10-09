Preescolar Jiapsi de Hermosillo seguirá con clases a distancia por alacranes mientras la SEC prepara una tercera fumigación

Padres de familia y docentes participan en la limpieza del plantel ubicado en la colonia Emiliano Zapata. FOTOS: GH

Familias solicitan apoyo municipal para retirar maleza y limpiar el entorno del plantel; no se reportan alumnos picados.

HERMOSILLO, Sonora.- Los alumnos del preescolar Jiapsi, en la colonia Emiliano Zapata, seguirán con clases a distancia hasta nuevo aviso por la presencia de alacranes en aulas, patios y áreas de juego. La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que la próxima semana se realizará una tercera fumigación, después de dos semanas sin actividades presenciales.

Mientras padres de familia y docentes realizan labores de limpieza, las familias piden una intervención que también abarque los alrededores del plantel, ubicado en las calles Ahome y Parral. Señalan que hay maleza, un lote abandonado y talleres cercanos con cacharros. De acuerdo con los padres, no se han registrado picaduras entre los alumnos.

CLASES A DISTANCIA HASTA NUEVO AVISO EN EL PREESCOLAR JIAPSI

La SEC informó que las clases y actividades académicas se realizan a distancia mientras se llevan a cabo las acciones de fumigación contra plagas.

El personal directivo y docente mantiene comunicación con madres, padres y tutores para dar seguimiento a la formación de los estudiantes.

La dependencia indicó que la tercera aplicación se realizará la próxima semana para garantizar la efectividad del tratamiento y cuidar la salud de las personas. El regreso presencial no tiene una fecha anunciada.

ENCUENTRAN ALACRANES EN SALONES, PATIOS Y ÁREAS DE JUEGO

Miguel Ángel Mungado, abuelo de una estudiante, se sumó a las labores de limpieza ante el riesgo de que algún alumno sea picado.

Ahorita la problemática que tenemos aquí es que está saliendo mucho alacrán, ahorita tienen los niños suspendidas dos semanas de clases, porque vinieron a fumigar, pero no se acaba la plaga”, dijo.

Explicó que han encontrado alacranes de diversos tamaños dentro de los salones, en el área de juegos y en los patios. Aunque en años anteriores habían aparecido, aseguró que no habían provocado la suspensión de las actividades presenciales.

“Todo está infectado, abres los salones y encuentran por atrás de los muebles, mueven algún mueble y se localiza un alacrán”, mencionó.

Además de la preocupación por las picaduras, señaló que permanecer fuera del plantel afecta la convivencia entre los estudiantes.

Me siento un poco, no desilusionado, pero sí con pendiente de eso, porque aparte les está haciendo falta a esos niños esa socialización con los demás niños y adaptarse al sistema de educación”, declaró.

PADRES PIDEN LIMPIAR LOS ALREDEDORES DEL KÍNDER

Mungado consideró que las labores dentro del preescolar deben acompañarse de una limpieza del entorno. Señaló que hay talleres cercanos, un lote abandonado enfrente, maleza sobre la banqueta y acumulación de agua cuando llueve.

Lo que comenté a la directora que sí por qué no pedían, un apoyo al municipio, a Parques y Jardines para que les deshierbara todo ese lado, aquella punta, porque aquí cuando llueve se hace una laguna”, dijo.

Claudia García, madre de familia, también expresó preocupación por el riesgo para alumnos y maestros.

Siento yo que la problemática aquí en el jardín, pueden estar fumigando y todo, pero también contamos con un taller enseguida, ¿de qué sirve que nosotros fumiguemos y todo si aquí enseguida no?”, señaló.

La madre de familia reconoció las labores del personal de intendencia, pero manifestó que en los alrededores hay maleza y que en el taller cercano se acumulan cacharros.

Las familias solicitan una fumigación profunda y apoyo de otras autoridades para limpiar el entorno. Su preocupación también está relacionada con el antecedente de una niña que falleció después de sufrir una picadura de alacrán en un preescolar de Hermosillo.