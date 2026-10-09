Los Meñiques de la Casa en Hermosillo: Fecha, horario y boletos

Rosy y Luigi presentarán “Baila a lo Loco Tour” junto a Sarita Bebé en el Auditorio INAM

HERMOSILLO. — Con música, baile y personajes infantiles, Los Meñiques de la Casa llegarán por primera vez a Hermosillo mañana sábado 10 de octubre, para presentar su espectáculo “Baila a lo Loco Tour”, acompañados por Sarita Bebé.

Rosy y Luigi, integrantes del proyecto de entretenimiento infantil, se presentarán a las 17:00 horas en el Auditorio INAM, donde esperan reunir a niñas, niños y adultos en una tarde de música y diversión.

Los artistas compartieron algunos detalles de este espectáculo familiar, que combina canciones, coreografías y dinámicas interactivas para que los más pequeños puedan participar junto a sus familias.

“El show es para la familia, no sólo para los niños, porque hacemos comedia para los papás, los niños, y les damos un momento inolvidable para compartir”, expresó Rosy emocionada.

Recalcó que siempre en sus show, ven a los niños bailar con sus papás, abuelitos, tíos, y eso es lo que hace aún más especial el momento.

Estoy muy feliz de estar aquí, ansiosa porque ya sea el show, porque sentimos que es muy especial cuando los papás comparten ese momento con los niños”, comentó.

Luigi expresó su emoción por conocer al público sonorense e invitó a las familias a acompañarlos en esta primera presentación en la capital del Estado.

“De verdad gracias porque estamos muy emocionados de conocer este público de Sonora”, expresó.

Durante el espectáculo interpretarán algunas de las canciones que han popularizado a través de sus plataformas digitales, además de darse el tiempo de interactuar con los asistentes, a través de juegos, dinámicas y otras sorpresas para las familias.

Los boletos están disponibles a través de Xticket y en puntos de venta autorizados, por lo que los invitaron a adquirirlos con tiempo.

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