Daffnia, de 50 años, pasa del transporte por aplicación a prepararse junto con las operadoras de la nueva Línea Eléctrica Exprés de Hermosillo para tomar el volante de un camión urbano

Daffnia Yadeel León López, de 50 años, se prepara para incorporarse como operadora de la Línea Eléctrica Exprés de Hermosillo. FOTO: ERNESTO LUGO

MIH contrató a 66 mujeres y mantiene a 47 en capacitación durante un mes para atender a los pasajeros y conducir las nuevas unidades.

HERMOSILLO, Sonora.- Después de trabajar durante alrededor de dos años como conductora de una plataforma de servicio por aplicación, Daffnia Yadeel León López, de 50 años, se prepara para tomar el volante de un camión urbano de la nueva Línea Eléctrica Exprés de Hermosillo, donde tendrá la responsabilidad de trasladar hasta a 62 pasajeros por viaje.

Es una de las 66 mujeres contratadas por Movilidad Integral de Hermosillo (MIH) para incorporarse al servicio. Su experiencia recorriendo la ciudad y atendiendo a pasajeros de distintas personalidades es parte de lo que llevará a este nuevo trabajo, mientras recibe capacitación para conducir las unidades y atender a quienes utilizan el transporte público.

DE CONDUCTORA DE APLICACIÓN A OPERADORA DEL TRANSPORTE URBANO

La oportunidad llegó a través de las redes sociales, donde Daffnia se enteró de la contratación de mujeres operadoras para los nuevos camiones eléctricos. Se postuló y fue seleccionada.

Para ella, el cambio representa una responsabilidad mayor. Su experiencia al volante le ha permitido conocer la ciudad y aprender a tratar con pasajeros de diferentes personalidades y estados de ánimo, una habilidad que considera importante para desempeñar su nuevo trabajo.

Aprendí a conocer la ciudad, aprendí a manejar todo tipo de caracteres de personas diferentes, porque pues cada segundo o cada minuto van subiendo personas diferentes, a veces de buen humor, a veces de mal humor, pero aprendes a sobrellevarlo”, comentó.

Vive con su hija de 22 años, quien estudia la universidad y también trabaja. Ambas hacen equipo para cubrir los gastos de renta, alimentación y esparcimiento, por lo que esta nueva oportunidad laboral se suma a los esfuerzos que realizan para salir adelante.

EL RETO DE TRASLADAR HASTA A 62 PASAJEROS

Aunque reconoce que conducir una unidad con capacidad para 62 pasajeros implica una responsabilidad mayor, aseguró que la capacitación le permitirá prepararse para atender las necesidades de quienes utilizan el transporte, incluidas las personas con alguna discapacidad.

Sí te pone un poquito a pensar, pero no nervios, sino que vas a tener una responsabilidad más grande, obviamente tienes que tener mucho cuidado”, señaló.

Conocer las calles de Hermosillo y saber cómo relacionarse con los pasajeros son aprendizajes que ahora acompañarán su formación como operadora del transporte urbano.

CONTRATAN A 66 MUJERES PARA EL TRANSPORTE EN HERMOSILLO

Mauricio Grajales, gerente de MIH, informó que alrededor de 400 mujeres se postularon para ocupar las plazas de operadoras; 66 fueron contratadas y 47 se encuentran en proceso de capacitación.

Estas incorporaciones dan continuidad al proceso de contratación de operadoras para el transporte público de Hermosillo, que la empresa había anunciado previamente.

La formación dura un mes e incluye contenidos teóricos y prácticos sobre:

Reglas de operación.

Reglamento de tránsito.

Seguridad vial.

Prestación del servicio.

En el proceso participan también personal del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) y del Departamento de Tránsito de Hermosillo, que intervienen en la validación y expedición de las licencias correspondientes.

MIH BUSCA INCORPORAR OPERADORAS EN OTRAS RUTAS

Grajales explicó que la incorporación de mujeres al transporte público toma como referencia experiencias de ciudades latinoamericanas como Bogotá y Ciudad de México.

Además, adelantó que la empresa busca extender este esquema a otras rutas.

Vamos a seguir expandiendo a otras rutas con mujeres porque estamos convencidos de que hay mucha población del género femenino, que está interesada en este momento de ser parte del servicio público”, expresó.

LÍNEA ELÉCTRICA EXPRÉS Y TARJETA UNE PARA LOS PASAJEROS

En una primera etapa, serán 20 unidades eléctricas las que prestarán servicio en los bulevares Morelos, Progreso y Solidaridad, de acuerdo con la información proporcionada por MIH.

Los pasajeros deberán contar con la tarjeta de prepago UNE para utilizar las unidades, dentro del esquema de pago electrónico de la Línea Eléctrica Exprés de Hermosillo.

Según la empresa, los camiones tienen una autonomía aproximada de 300 kilómetros y requieren alrededor de tres horas para recargarse.

MIH proyecta el inicio de operaciones entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre.