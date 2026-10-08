Padres del Cielo realizará la octava edición de Sembrando Amor para honrar a bebés que fallecieron durante el embarazo o después del nacimiento

La actividad se realizará este sábado 10 de octubre en Hermosillo, con una ola de luz, la siembra de un árbol y un llamado a crear conciencia sobre el duelo perinatal

HERMOSILLO. — Para honrar la vida de los bebés que partieron durante la etapa gestacional, perinatal o neonatal, Padres del Cielo AC realizará la octava edición del evento Sembrando Amor, este sábado 10 de octubre, con el objetivo de dar visibilidad a estos casos y crear conciencia en la sociedad y el sector salud.

Claudia Figueroa, coordinadora de la actividad y miembro activo de la fundación, explicó que este año se llevará a cabo en el parque Ernesto Salazar Girón, ubicado en la colonia Country Club, frente al Templo Expiatorio.

“Las personas interesadas en ir pueden ser desde los papás del bebé, hermanos, abuelitos, es una actividad para toda la familia, para unirlos y que honren la vida de ese pequeñito que partió antes de tiempo”, invitó Figueroa.

A los asistentes les piden llevar una velita para hacer la ola de luz, vestir ropa de colores claros, de preferencia blanco, y, si lo desean, llevar una piedra o un arbusto para colocar alrededor del árbol que se sembrará en honor a los niños.

“Lo que queremos, aparte de honrar la memoria de nuestros hijos, es seguir rompiendo tabúes, porque las muertes perinatales van a seguir presentándose, y como sociedad tenemos que ser más empáticos con las familias que llegan a sufrir estas pérdidas.

“Y sobre todo seguir luchando para que en los hospitales se aplique lo que hemos estado ganando, las políticas públicas que protegen a las mamás, las leyes que nos protegen, y seguir haciendo ruido para que podamos llegar a más gente”, expresó.

El evento iniciará a las 17:00 horas, por lo que se pide a las familias llegar con anticipación.

Figueroa recordó que desde 2024 fue aprobada en la entidad la Ley Cunas Vacías, cuyo objetivo es brindar acompañamiento profesional, humano y sensible a madres y padres que enfrentan el duelo por la pérdida de un hijo o hija durante la etapa gestacional o perinatal.

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