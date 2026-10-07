Cierre en el bulevar Quiroga de Hermosillo por obras de drenaje durará 45 días; estas son las rutas alternas y los cambios viales

La obra tendrá un tiempo estimado de ejecución de 45 días. | Foto: Julián Ortega

Los trabajos comenzaron el 6 de octubre y se extenderán hasta el 20 de noviembre en el tramo que va entre la calle Mendoza y el bulevar García Morales.

HERMOSILLO.- Agua de Hermosillo inició los trabajos para atender el colapso registrado sobre el bulevar Quiroga, entre las calles Mendoza y el bulevar García Morales.

La obra consiste en la rehabilitación de 120 metros lineales de una línea de conducción de aguas residuales de 36 pulgadas de diámetro y tendrá un tiempo estimado de ejecución de 45 días.

De acuerdo con el comunicado oficial del organismo operador, los trabajos comenzaron el 6 de octubre y se extenderán hasta el 20 de noviembre, por lo que la circulación en la zona tendrá cambios importantes durante ese periodo.

¿Qué se está haciendo en el bulevar Quiroga?

El problema es un colapso en la línea de conducción de aguas residuales. Para atenderlo, Agua de Hermosillo rehabilitará 120 metros de tubería de 36 pulgadas de diámetro, en el tramo que va entre la calle Mendoza y el bulevar García Morales.

La obra no es menor. Se trata de infraestructura que conduce aguas residuales y que, al estar colapsada, requiere una intervención directa.

Al concluir los trabajos, el organismo espera mejorar las condiciones de operación de la red en ese sector de Hermosillo.

La obra consiste en la rehabilitación de 120 metros lineales de una línea de conducción de aguas residuales. | Foto: Julián Ortega

¿Cuánto tiempo durará el cierre?

El periodo estimado de ejecución es de 45 días. Las fechas publicadas en el aviso vial van del 6 de octubre al 20 de noviembre de 2026.

Durante ese lapso, el organismo operador coordina con el Departamento de Tránsito Municipal un operativo para mantener la circulación vehicular en la zona y reducir las afectaciones a los automovilistas.

¿Cómo quedará la circulación en el bulevar Quiroga?

Este es el punto que más le puede interesar si usa esta vialidad a diario. El carril de contraflujo es la medida principal del operativo.

Un carril en contraflujo de norte a sur sobre el cuerpo oriente del bulevar Quiroga.

Dos carriles en sentido normal de sur a norte.

Cierre de la calle cerrada en el tramo entre Mendoza y García Morales, que corresponde al área de obra.

En el mapa del aviso vial se distinguen los carriles habilitados en color verde, los carriles en sentido norte en color morado y la calle cerrada en color rojo.

Crédito: Agua de Hermosillo

Si usted circula por esta zona, conviene identificar esos carriles antes de llegar al tramo en obra.

Rutas alternas si va hacia el poniente o el oriente

El operativo también contempla desvíos por la calle Mendoza. La ruta depende de hacia dónde se dirija:

Si circula hacia el poniente: puede usar la calle Mendoza para incorporarse a Agustín del Campo.

puede usar la calle Mendoza para incorporarse a Agustín del Campo. Si se dirige al oriente: puede continuar por Mendoza para salir hacia la calle Lázaro Mercado.

Estas rutas aparecen marcadas con flechas naranjas en el aviso vial. Si su ruta habitual cruza este tramo del bulevar Quiroga, revise con anticipación cuál de las dos opciones le conviene más.

¿Qué señalamiento habrá en la zona?

Agua de Hermosillo informó que ya se instala el señalamiento preventivo y restrictivo correspondiente, conforme a las indicaciones del personal de Tránsito Municipal.

El objetivo es orientar a los conductores y reducir posibles afectaciones a la circulación.

Esto incluye los avisos de carril cerrado, los carriles habilitados y las rutas alternas. Respetar esos señalamientos es clave para evitar confusiones y maniobras riesgosas en el tramo en obra.

Foto: Julián Ortega

Recomendaciones para quienes transitan por la zona

El organismo operador hace un llamado a quienes transitan por este sector a manejar con precaución, respetar los señalamientos y considerar las rutas alternas durante el periodo que permanezcan los trabajos.

De forma práctica, estas son las recomendaciones si usa el bulevar Quiroga entre Mendoza y García Morales:

Salga con tiempo. El contraflujo y los desvíos pueden aumentar el tiempo de recorrido.

El contraflujo y los desvíos pueden aumentar el tiempo de recorrido. Identifique su ruta antes de llegar. Si va al poniente, Mendoza hacia Agustín del Campo. Si va al oriente, Mendoza hacia Lázaro Mercado.

Si va al poniente, Mendoza hacia Agustín del Campo. Si va al oriente, Mendoza hacia Lázaro Mercado. Respete el señalamiento preventivo y restrictivo. Está colocado para ordenar el tráfico durante la obra.

Está colocado para ordenar el tráfico durante la obra. Considere vías alternas. Si puede evitar el tramo en obra, hágalo durante estos 45 días.

Agua de Hermosillo mantiene sus canales oficiales para dudas o aclaraciones sobre esta obra.

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