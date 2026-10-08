Obras en el bulevar Quiroga elevan el costo de los viajes por aplicación y reducen las ventas de comercios hasta 25%

El operativo vial en el bulevar Quiroga mantendrá un carril en contraflujo hacia el sur y dos hacia el norte. FOTO: ESPECIAL

Trabajadores y comerciantes reportan más tráfico, traslados de hasta 40 minutos y menor afluencia de clientes durante la rehabilitación de una línea de drenaje que durará alrededor de 45 días

HERMOSILLO. — Personas que transitan por el bulevar Antonio Quiroga o trabajan en la Plaza Quiroga señalaron que los viajes en transporte por aplicación aumentaron de precio y que las ventas de los comercios han disminuido debido a las obras en la vialidad.

Dana Arellanes, trabajadora de Carreta Verde de la Plaza Quiroga, comentó que el tráfico aumentó, por lo que ahora debe salir más temprano de su casa para llegar a tiempo a su trabajo.

“Por lo regular salía como a las 6:30 horas y llegaba a tiempo aquí, pero ahora ya tengo que salir a las 6:00 horas de mi casa y apenas alcanzo a llegar”, dijo.

Debido a los trabajos, ahora utiliza una ruta alterna por la avenida José María Mendoza.

Agregó que todos los días utiliza transporte por aplicación, cuyos viajes antes costaban 60 pesos y ahora superan los 100 pesos.

Consideró que las ventas del puesto podrían disminuir hasta 30%, debido a que el acceso cerrado era una de las entradas por donde ingresaban los automovilistas.

Angélica Orozco Pérez, quien transita habitualmente por el bulevar, señaló que vive en la colonia Sahuaro y que utilizaba esta vialidad de manera frecuente.

“Nos afectó mucho en el tráfico, ahora el tráfico son 40 minutos y antes eran 20 minutos”, precisó.

Aunque ha utilizado las rutas alternas, indicó que estas se encuentran en mal estado.

Marcia Pérez, supervisora de cajas de El Mandadito, señaló que tan solo ayer registraron pérdidas de 75 mil pesos debido a la poca afluencia de clientes, lo que representa una disminución del 25%.

Explicó que anteriormente acudían alrededor de 100 personas al establecimiento, mientras que ahora solo han recibido a 30.

“Está súper tranquilo ahorita, no he movido dinero, a las 14:30 será el cambio de turno y había gente, había filitas para comprar y ahorita no hay ventas”, afirmó.

Agua de Hermosillo rehabilitará 120 metros de una línea de conducción de aguas residuales de 36 pulgadas sobre el bulevar Quiroga, entre el bulevar Mendoza y García Morales y los trabajos durarán alrededor de 45 días.

Durante las obras se habilitará un carril en contraflujo y se habilitarán rutas alternas por las calles Mendoza, Agustín del Campo y Lázaro Mercado.

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