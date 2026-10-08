Cómo circular de norte a sur por el bulevar Quiroga en Hermosillo durante las obras y qué desvíos tomar por la calle Mendoza

El operativo vial en el bulevar Quiroga mantendrá un carril en contraflujo hacia el sur y dos hacia el norte. FOTO: ESPECIAL

El operativo entre Mendoza y García Morales contempla un carril en contraflujo hacia el sur y mantiene dos hacia el norte.

HERMOSILLO, Sonora.- Para circular de norte a sur por el bulevar Quiroga, entre la calle Mendoza y el bulevar García Morales, los automovilistas tendrán un carril en contraflujo sobre el cuerpo oriente mientras se rehabilita una línea de conducción de aguas residuales que colapsó.

Quienes necesiten tomar una ruta alterna podrán desviarse por la calle Mendoza, con salida hacia Agustín del Campo al poniente o hacia Lázaro Mercado al oriente. Los trabajos de rehabilitación en el Quiroga comenzaron el martes 6 de octubre y tienen como fecha prevista de conclusión el 20 de noviembre.

CÓMO CIRCULAR DE NORTE A SUR POR EL QUIROGA

Según Agua de Hermosillo, durante las obras se habilitará un carril en contraflujo de norte a sur sobre el cuerpo oriente del bulevar Quiroga.

Esto permitirá mantener el paso hacia el sur en el tramo intervenido. En ese mismo cuerpo del bulevar permanecerán dos carriles en su sentido habitual, de sur a norte.

La distribución será la siguiente:

Hacia el sur: un carril en contraflujo.

un carril en contraflujo. Hacia el norte: dos carriles en sentido normal.

El operativo se realiza en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal para mantener la circulación y reducir las afectaciones a los automovilistas.

QUÉ DESVÍO TOMAR POR MENDOZA SEGÚN EL DESTINO

La calle Mendoza será una alternativa para quienes transiten por este sector. La salida dependerá del sentido de su recorrido:

Hacia el poniente: utilizar Mendoza para incorporarse a Agustín del Campo .

utilizar Mendoza para incorporarse a . Hacia el oriente: continuar por Mendoza para salir hacia Lázaro Mercado.

Estas rutas forman parte del operativo vial durante la rehabilitación de la tubería entre Mendoza y García Morales.

HASTA CUÁNDO DURARÁN LAS OBRAS EN EL QUIROGA

Los trabajos tienen una duración estimada de 45 días. Iniciaron el 6 de octubre y se prevé que terminen el 20 de noviembre.

Agua de Hermosillo rehabilitará 120 metros de una tubería de 36 pulgadas de diámetro, debido al colapso de la línea de conducción de aguas residuales.

La intervención permitirá atender el daño y mejorar las condiciones de operación de la red en este sector de Hermosillo.

Los trabajos entre Mendoza y García Morales contemplan la rehabilitación de 120 metros de tubería de aguas residuales. FOTO: JULIÁN ORTEGA

QUÉ PRECAUCIONES TOMAR EN EL TRAMO EN OBRA

Agua de Hermosillo informó que se instala señalamiento preventivo y restrictivo conforme a las indicaciones de Tránsito Municipal, para orientar a los conductores durante los trabajos.

El organismo operador pidió a quienes circulen por la zona: