Hermosillo refuerza el bacheo con 17 cuadrillas que trabajan día y noche en calles principales y colonias, con mantenimiento en la calle Reforma

Antonio Astiazarán supervisó las acciones de bacheo que realiza la DGDI en la calle Reforma, en Hermosillo. FOTO: ESPECIAL

Astiazarán informó que la meta para 2026 es superar un millón de metros cuadrados reparados, una superficie equivalente a la atendida durante los tres años anteriores.

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobierno municipal reforzó el bacheo en calles principales y colonias de Hermosillo con 17 cuadrillas que trabajan de día y de noche, informó el alcalde Antonio Astiazarán al supervisar las acciones de mantenimiento en la calle Reforma.

Los trabajos están a cargo de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI) y contemplan vialidades primarias, secundarias y calles de colonias. Con el incremento de equipos, el Ayuntamiento busca ampliar la atención de baches y superar un millón de metros cuadrados reparados durante 2026.

CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN HERMOSILLO

Acompañado por Astarté Corro Ruiz, titular de la DGDI, Astiazarán constató las labores que realiza el personal municipal en Reforma y explicó que la atención se lleva a cabo con:

13 cuadrillas internas.

Cuatro cuadrillas externas.

Trabajos en horarios diurnos y nocturnos.

Tenemos trece cuadrillas internas, más cuatro externas, con las que estamos trabajando día y noche en el bacheo de la ciudad. Sólo en este año vamos a lograr bachear más de un millón de metros cuadrados.

“No nos vamos a cansar de trabajar todos los días para poder estar a la altura de lo que la gente está esperando: Mejores calles en nuestra ciudad”, expresó “Toño” Astiazarán.

CALLE REFORMA RECIBE MANTENIMIENTO VIAL

La calle Reforma forma parte de las vialidades con mayor tránsito de Hermosillo. En este sector se realizaron trabajos de mantenimiento para favorecer la movilidad y seguridad de automovilistas y peatones.

La ruta es utilizada diariamente por personas que se trasladan hacia viviendas, comercios y espacios educativos, como la Universidad de Sonora.

La información proporcionada no detalla el tramo intervenido ni un calendario de atención por calle o colonia.

QUÉ META TIENE EL BACHEO PARA 2026

El Ayuntamiento busca superar la meta de un millón de metros cuadrados de vialidades reparadas durante 2026, anunciada desde el inicio del programa.

Durante la supervisión, Astiazarán señaló que la superficie prevista para este año equivale a la reparada durante los tres años anteriores. El alcalde reconoció la participación del personal de la DGDI para incrementar el ritmo de atención.

Estamos muy orgullosos de ustedes porque siempre me sorprende que, haga frío, calor, llueva o truene, día y noche, tienen mis respetos. Ahora tienen equipo nuevo y les quiero dar las gracias, porque estamos viendo que las metas de este año van a alcanzar el equivalente de lo que se ha hecho durante los últimos tres años en la ciudad, y eso es gracias a ustedes”, destacó.

Al recorrido también asistieron Sergio Pavlovich, director de Servicios Públicos, y Óscar Gastélum, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE).